Українка створила міні-сенсацію на Кубку світу з біатлону

Українська біатлоністка Віта Семеренко досить несподівано увійшла у шістку кращих у спринтерській гонці на етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі.

Наша співвітчизниця стала однією із небагатьох, хто без промахів відстрілявся на обох вогневих рубежах, що й посприяло такому успіху. У число спортсменів, які опинилися "чистими" під час стрільби, увійшла ще одна українка – Анастасія Меркушина. Однак молоду біатлоністку підвела швидкість на трасі.

Віта Семеренко

Переможницею гонки стала італійка Ліза Вітоцці. На другому місці опинилася француженка Анаіс Шевальє, яка відстала від лідера на п'ять секунд. "Бронза" дісталася шведці Ханні Еберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Дмитро Підручний розповів про те, як його намагалися підкупити напередодні однієї із гонок.