Українка показала найкращий результат у кар'єрі в мас-старті Кубку світу з біатлону

Жіночою гонкою з масовим стартом на 12,5 км в австрійському Хохфільцені завершився 4-й етап Кубку світу з біатлону.

Збірна України була представлена Дар'єю Блашко, яка фінішувала на 23-му місці, що стало її найкращим результатом в кар'єрі в мас-стартах.

24-річна уродженка Білорусі, яка отримала український паспорт у 2017 році, продемонструвала дуже слабкий хід, який разом з неточною стріляниною не дозволив їй боротися за високі місця.

Дар'я зробила по одному промаху на лежці і стійці, програвши переможниці більше 2 хвилин 45 секунд.

Гонку вдруге в кар'єрі виграла норвезька спортсменка Марте Олсби Ройселанд. Другою прийшла до фінішу її співвітчизниця Тіріл Екхофф. Третє місце у італійки Доротеї Вірер.

Нагадаємо, що напередодні Дмитро Підручний в чоловічій гонці з масовим стартом зробив по 2 промахи на двох стійках і зайняв підсумкову 24-у позицію.