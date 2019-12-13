Українець фінішував у топ-10 спринту на Кубку світу з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася чоловіча спринтерська гонка на 10 км в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону, в якій взяли участь п'ять українських спортсменів.

Дмитро Підручний

Найкращий результат продемонстрував лідер української збірної Дмитро Підручний, який зайняв 9-е місце. Українець допустив тільки один промах – на першому вогневому рубежі лежачи. По ходу на дистанції Дмитро помітно поступився лідерам – відставання від переможця гонки норвежця Йоханнеса Бе склало 37,6 секунд.

"Срібло" дісталося французу Симону Дестьє, а "бронза" – в скарбничці росіянина Олександра Логінова.

Що стосується інших українських учасників гонки, то їхні результати виявилися набагато скромнішими. Антон Дутченко фінішував 27-м, Артем Прима - 58-м, Руслан Ткаленко - 66-м і Артем Тищенко - 74-м. Таким чином, участь у гонці переслідування забезпечили собі тільки Підручний, Дутченко і Прима.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей же день дві українські біатлоністки потрапили в топ-15 спринтерської гонки у жінок.

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