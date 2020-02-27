Україна завоювала "бронзу" в сингл-міксті на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України посіла третє місце в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, який у ці дні проходить у білоруських Раубічах.

У сингл-міксті нашу команду представляли Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко. Наша спортсменка добре розпочала естафету, допустивши на двох вогневих рубежах всього один промах. Вона передала естафету, перебуваючи на другій позиції з відставанням у 9,5 секунд від лідера.

Анастасія Меркушина

Ткаленко скористався помилками суперників на стрільбі та закінчив першу частину свого виступу в лідерах гонки з відривом у 3,5 секунди від другого місця. Меркушина зуміла зберегти першу позицію України, незважаючи на два промахи з положення стоячи.

На останньому відрізку дистанції йшла запекла боротьба за лідерство, яку виграв норвезький біатлоніст, блискавично відстрілявши на заключному вогневому рубежі. "Срібло" виборов німецький спортсмен, в останній момент перегнавши Ткаленка на 0,3 секунди.

Результати одиночній змішаної естафети на чемпіонаті Європи з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Підгрушна зайняла друге місце у фіналі суперспринту на чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубічах.

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