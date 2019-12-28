Україна стала віцечемпіоном Різдвяної гонки

Збірна України в складі Анастасії Меркушиної і Дмитра Підручного стала віцечемпіоном традиційної Різдвяної гонки з біатлону.
Меркушина і Підручний
ФБУ
Змагання, які офіційно називаються World Team Challenge, пройшли в суботу, 28 грудня, на стадіоні "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені (Німеччина).
Наші співвітчизники, стартувавши третіми, не змогли впоратися з хвилюванням, допустили багато непотрібних промахів і більшість часу перебували на 4-6-х рядках.
Однак на останньому колі Меркушина і Підручний вдало скористалися неточною стріляниною конкурентів і змогли нав'язати боротьбу за друге місце.
Дмитро провів чудове останнє коло, вирвавши для України "срібло".
Нагадаємо, що минулого року український дует Юлія Джима й Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції
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