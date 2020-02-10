Україна оголосила склад на чемпіонат світу з біатлону

Тренерські штаби жіночої та чоловічої збірних України з біатлону оголосили склади на чемпіонат світу-2020, який триватиме в італійському Антгольці з 13 до 23 лютого.

На світовій першості "синьо-жовтих" представлятимуть 12 спортсменів. За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, останні місця резервістів зайняли Юлія Журавок та Руслан Ткаленко.

Як передає biathlon.com.ua, склад збірної має наступний вигляд:

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко.

Дмитро Підручний – чемпіон світу-2019

Нагадаємо, торік на чемпіонаті світу Україна завоювала дві медалі: "золото" в гонці переслідування приніс своїй команді Дмитро Підручний, а жіноча четвірка в естафеті виграла "бронзу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Дар'я Блашко очолила рейтинг найкращих снайперів поточного сезону Кубка світу.

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