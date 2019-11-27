Україна назвала склад на перші перегони Кубка світу з біатлону

Збірна України оголосила склад на перші перегони Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді, які відбудуться у суботу, 30 листопада.

Як повідомляє biathlon.com.ua, в одиночному міксті, який розпочнеться о 14:10 за київським часом, нашу країну представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. У минулому сезоні саме ця пара біатлоністів принесла Україні бронзові медалі на аналогічних перегонах у словенській Поклюці.

Збірна України з біатлону Апостроф

У змішаній естафеті 4 х 6 км, яка стартує о 16:00 за київським часом, за збірну виступлять Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима та Дмитро Підручний. Варто зазначити, що ці перегони стануть першими для Блашко під прапором України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан української збірної Дмитро Підручний посів перше місце у спринті в рамках відкритого чемпіонату Швеції.

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