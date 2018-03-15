Україна на Кубку світу з біатлону: результати сенсаційного чоловічого спринту

У норвезькому Холменколлені, де стартував 8-й етап Кубка миру по біатлону, відбулася чоловіча спринтерська гонка. Вона завершилася сенсаційною перемогою норвежця Хенріка Л'Абе-Лунда. Це його перше персональне "золото" на етапах КС у кар'єрі.

31-річний чемпіон світу досить несподівано випередив головних фаворитів гонки і лідерів сезону - Йоханнеса Бе і Мартена Фуркада. Вони фінішували другим і третім відповідно. При цьому норвежець випередив француза всього на 0,8 секунди. Впавши на фініші Йоханнес довго не міг піднятись і до нього на допомогу прийшов його брат Тар'є.

Кращим серед біатлоністів збірної України став Дмитро Підручний. Капітан нашої чоловічої команди з одним промахом виявився 22-м.

Артем Прима також не закрив одну мішень, однак по швидкості на трасі поступився співвітчизнику, фінішувавши 33-м. Володимир Семаков, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко не змогли потрапити у топ-50.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше українка Юлія Джима завоювала медаль Кубка світу, блискуче відстрілявшись у спринті.