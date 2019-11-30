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1 грудня • оновлено в 06:21
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Україна драматично стартувала на Кубку світу з біатлону

Україна драматично стартувала на Кубку світу з біатлону
Перша гонка пройшла в шведському Естерсунді
12.4т Читати матеріал російською

Збірна України з біатлону втратила медаль на 1-му етапі Кубка світу, який в ці дні проходить в шведському містечку Естерсунд з 30 листопада по 8 грудня.

Анастасія Меркушина та Артем Тищенко зайняли четверте місце в одиночній змішаній естафеті (сингл-міксті). У цій досить новій дисципліні дівчина і хлопець по черзі біжать по два етапи, в кожному з яких по одній стрільбі стоячи і лежачи.

Наші співвітчизники блискуче почали бій. Ідеальна стрільба Анастасії Меркушіної на перших двох вогневих рубежах, укупі з промахами конкурентів, вивели "синьо-жовтих" у лідери. Артем Тищенко підтримав напарницю, створивши півхвилинний просвіт за Німеччиною, що йшла другою.

Другий етап став справжньою катастрофою. Настя не витримала темпу, і на стійці зробила 7 неточних пострілів, пішовши на 3 штрафних кола, відстаючи вже на 1 хвилину. Точність Тищенка врятувати ситуацію не змогла, піднявши команду лише на підсумкове 4-е місце.

Україна драматично стартувала на Кубку світу з біатлону

Етап продовжиться в суботу, 30 листопада, класичною змішаною естафетою. Україну в цій дисципліні представлятимуть Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима та Тарас Лесюк. Варто зазначити, що ця гонка стане першою для Блашко під прапором України.

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Де дивитися 1-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан української збірної з біатлону Дмитро Підручний не зможе допомогти команді в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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Перов Василий
Перов Василий
В шестером чтоли бегали? Если Эстония и США на 5-6 месте?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Да чего вы на заголовки скупиесь, писали бы уже "позорно стартовала"
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Исторически?
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