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Убогий клоун: український коментатор красиво умив відомого російського хама

4.2тЧитати новину російською

Відомий український спортивний коментатор Андрій Столярчук їдко висловився на адресу свого скандального російського колеги Дмитра Губернієва. За словами нашого співвітчизника, журналіст телеканалу "Матч ТВ" викликає роздратування навіть серед уболівальників з РФ.

"Мені він нецікавий, ні як людина, ні як професіонал. Він недавно теж щось "ляпнув", і мені писали люди, мовляв, чому я не реагую. Я ж прекрасно розумію його інтелектуальні дані. Як кажуть, на убогих не ображаються. Адже не секрет, що він багатьох дратує навіть у себе на батьківщині, і від цього деякі люди там підтримують мене. Він нецікавий мені клоун", - сказав Столярчук в інтерв'ю XSPORT.

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Нагадаємо, Андрій Столярчук неодноразово троллил Губерніева, чим викликав істерику в Росії. Так по ходу минулого біатлонного сезону український коментатор зазначив, що його колега раз по раз пробиває "бездонне дно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Губернієв образив Андрія Столярчука, назвавши того скотинякою.

Особи
Андрій СтолярчукДмитро Губернієв
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