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22 лютого • оновлено в 10:44
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У тренера збірної Росії на чемпіонаті світу з біатлону виявилася українська акредитація

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Першопричиною облави італійської поліції на збірну Росії з біатлону став запит від IBU: у російського тренера Олександра Касперовича знайдена українська акредитація.

Крім того, підопічний Касперовича Олександр Логінов цікавить правоохоронців на тлі допінг-історії в минулому.

Олександр Касперович (зліва)

Олександр Касперович (зліва)

sports.ru

Постанова про обшук

Постанова про обшук

sports.ru

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти" з посиланням на представників російського штабу, на Касперовича не вистачило російських акредитацій і він домовився з українською збірною.

"Касперович, який приїжджає за чужою акредитацією, може займатися транспортуванням і доставкою допінгу", – цитує журналіст Василь Конов у себе в Telegram-каналі постанову IBU.

Облава на збірну РФ на ЧС із біатлону пов'язана з Україною

"Причина проста – заява одного з керівників IBU про проведення перевірки в бiк Олександра Касперовича й Олександра Логінова, як спортсмена, який раніше був викритий у допінгу. Вони вважають, що тут є якийсь зв'язок. Обшук пов'язаний і з акредитацією, і з допінгом. Можливо, Касперович ховається під чужою акредитацією та привозить на чемпіонат світу заборонені препарати", – заявив глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчев агентству "Р-Спорт".

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Чемпіонат світу з біатлону: розклад, результати і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний епізод стався в грудні 2018 року в Хохфільцені. Австрійська поліція нагрянула в готель, де проживала збірна Росії з біатлону, яка прибула на 2-й етап Кубка світу. Правоохоронці тоді висунули росіянам звинувачення в серйозних порушеннях антидопінгових правил. Під підозру потрапили біатлоністи, лікарі і масажисти.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Олександр Логінов
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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