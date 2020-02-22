Першопричиною облави італійської поліції на збірну Росії з біатлону став запит від IBU: у російського тренера Олександра Касперовича знайдена українська акредитація.

Крім того, підопічний Касперовича Олександр Логінов цікавить правоохоронців на тлі допінг-історії в минулому.

Олександр Касперович (зліва) sports.ru

Постанова про обшук sports.ru

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти" з посиланням на представників російського штабу, на Касперовича не вистачило російських акредитацій і він домовився з українською збірною.

"Касперович, який приїжджає за чужою акредитацією, може займатися транспортуванням і доставкою допінгу", – цитує журналіст Василь Конов у себе в Telegram-каналі постанову IBU.

"Причина проста – заява одного з керівників IBU про проведення перевірки в бiк Олександра Касперовича й Олександра Логінова, як спортсмена, який раніше був викритий у допінгу. Вони вважають, що тут є якийсь зв'язок. Обшук пов'язаний і з акредитацією, і з допінгом. Можливо, Касперович ховається під чужою акредитацією та привозить на чемпіонат світу заборонені препарати", – заявив глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчев агентству "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний епізод стався в грудні 2018 року в Хохфільцені. Австрійська поліція нагрянула в готель, де проживала збірна Росії з біатлону, яка прибула на 2-й етап Кубка світу. Правоохоронці тоді висунули росіянам звинувачення в серйозних порушеннях антидопінгових правил. Під підозру потрапили біатлоністи, лікарі і масажисти.

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