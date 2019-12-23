У білизні: росіянка пішла на неординарний крок на Кубку світу з біатлону

Російська біатлоністка Христина Резцова збирається виступити на одній з гонок на Кубку світу, одягнувши білизну поверх свого спортивного костюма.

"Вийти на гонку Кубка світу в білизні? Якщо за це нічого не буде в дисциплінарному плані – так, побіжу, нічого в цьому такого немає", – цитує Sports.ru Резцова.

Христина Резцова Sportbox

У 2013 році на всеукраїнських юнацьких змаганнях спортсменка вже брала участь у гонці в рожевій мереживній білизні поверх костюма. Тоді вона пообіцяла подругам, що зробить щось неординарне у разі перемоги. Її мати, Анфіса Резцова, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою з лиж і біатлону, була вкрай незадоволена вчинком доньки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Дмитро Підручний потрапив у неприємну ситуацію на етапі Кубка світу в Ансі.

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