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23 грудня • оновлено в 14:37
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У білизні: росіянка пішла на неординарний крок на Кубку світу з біатлону

6.9т
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Російська біатлоністка Христина Резцова збирається виступити на одній з гонок на Кубку світу, одягнувши білизну поверх свого спортивного костюма.

"Вийти на гонку Кубка світу в білизні? Якщо за це нічого не буде в дисциплінарному плані – так, побіжу, нічого в цьому такого немає", – цитує Sports.ru Резцова.

Христина Резцова

Христина Резцова

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3-й етап Кубка світу з біатлону: результати і звіти

У 2013 році на всеукраїнських юнацьких змаганнях спортсменка вже брала участь у гонці в рожевій мереживній білизні поверх костюма. Тоді вона пообіцяла подругам, що зробить щось неординарне у разі перемоги. Її мати, Анфіса Резцова, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою з лиж і біатлону, була вкрай незадоволена вчинком доньки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Дмитро Підручний потрапив у неприємну ситуацію на етапі Кубка світу в Ансі.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Тег
збірна Росії з біатлону
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
В белье или без, с такой рожей, шансов 0! Так, что придётся тебе "красотка" выходить замуж за своего, за лапотника! Куда ж ты милая со св...ым рыльцем, да в калашный ряд? Не прокатит, кокошница.
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фил филька
фил филька
Medvedkov Yuri, согласен до писанных украинских красавиц черновол там или луценко ей оооочень далеко))
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