У Кубку світу з біатлону встановлено історичний рекорд

Переможець Кубка світу з біатлону норвежець Йоханнес Бьо встановив фінансовий рекорд за підсумками сезону, що завершився.
Спортсмен зумів заробити 460 тисяч євро призових, що стало найбільшою сумою в історії біатлону.
"Це дуже велика сума. Я не вірив в це. Втім, є речі важливіші за гроші. Наприклад, результати, яка я продемонстрував. Це був незвичайний сезон, такий рідко трапляється", – прокоментував Бьо для норвезького каналу TV2.
Йоханнес Бе
Норвезький біатлоніст виграв загальний залік Кубка світу, а також він отримав Малий кришталевий глобус у всіх дисциплінах – спринтерській та індивідуальній гонках, мас-старті та гонці переслідування.
На чемпіонаті світу в Швеції Йоханнес виграв чотири золоті медалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в драматичній боротьбі визначилася переможниця Кубка світу з біатлону.
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