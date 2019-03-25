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У Кубку світу з біатлону встановлено історичний рекорд

1.4тЧитати матеріал російською

Переможець Кубка світу з біатлону норвежець Йоханнес Бьо встановив фінансовий рекорд за підсумками сезону, що завершився.

Спортсмен зумів заробити 460 тисяч євро призових, що стало найбільшою сумою в історії біатлону.

"Це дуже велика сума. Я не вірив в це. Втім, є речі важливіші за гроші. Наприклад, результати, яка я продемонстрував. Це був незвичайний сезон, такий рідко трапляється", – прокоментував Бьо для норвезького каналу TV2.

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Йоханнес Бе

Йоханнес Бе

Норвезький біатлоніст виграв загальний залік Кубка світу, а також він отримав Малий кришталевий глобус у всіх дисциплінах – спринтерській та індивідуальній гонках, мас-старті та гонці переслідування.

На чемпіонаті світу в Швеції Йоханнес виграв чотири золоті медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в драматичній боротьбі визначилася переможниця Кубка світу з біатлону.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Йоханнес Бе
Джерело
Джерело:"Рамблер"
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