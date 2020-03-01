"Це вже не смішно": Семеренко не стрималася після чемпіонату Європи з біатлону

Біатлоністка збірної України Валя Семеренко не змогла стримати негативних емоцій, коментуючи своє 9-е місце в гонці переслідування чемпіонату Європи в білоруських Раубічах.

Валя Семеренко biathlon.com.ua

"Сьогодні відчуваю себе більш-менш нормально, але дуже незадоволена гонкою. Це вже не смішно так програвати. Три промахи – це ціна "золота". Ось, правда, не знаю, що і сказати. Прикро, прямо. Адже ходом до останнього кола могла боротися і боролася, але на останньому колі боротися не було ні сил, ні настрою при такiй стрілянині. Сама себе промахами відсунула від подіуму", – цитує Семеренко biathlon.com.ua.

27 лютого наша команда в складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

В цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтом потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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