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1 березня • оновлено в 18:28
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"Це вже не смішно": Семеренко не стрималася після чемпіонату Європи з біатлону

4.3т
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Біатлоністка збірної України Валя Семеренко не змогла стримати негативних емоцій, коментуючи своє 9-е місце в гонці переслідування чемпіонату Європи в білоруських Раубічах.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

biathlon.com.ua

"Сьогодні відчуваю себе більш-менш нормально, але дуже незадоволена гонкою. Це вже не смішно так програвати. Три промахи – це ціна "золота". Ось, правда, не знаю, що і сказати. Прикро, прямо. Адже ходом до останнього кола могла боротися і боролася, але на останньому колі боротися не було ні сил, ні настрою при такiй стрілянині. Сама себе промахами відсунула від подіуму", – цитує Семеренко biathlon.com.ua.

Новини
Завершився чемпіонат Європи з біталону: де Україна

27 лютого наша команда в складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

В цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтом потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Особа
Валя Семеренко
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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