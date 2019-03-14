"Це сильно": українська біатлоністка на ЧС спантеличила росіянку

Російська біатлоністка Євгенія Павлова була здивована ситуацією з українкою Анастасією Меркушиною, яка під час одиночної естафети на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді в одній стрільбі використала всі додаткові патрони.

Росіянка в свою чергу зіткнулася з проблемами, коли почала закидати гвинтівку і тільки тоді помітила, що у неї не закрита одна мішень.

"У метушні подумала, що вона закрилася. Почала надягати гвинтівку і помітила, що не все так добре. У результаті довелося добивати допом. Не я перша. Меркушина переді мною стояла – взагалі тричі збиралася закидати гвинтівку. А у неї все ніяк не закривалося. Подумала: це сильно!" - цитує Павлову Спорт-Експрес.

Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська команда у складі Анастасії Меркушиної і Дмитра Підручного фінішувала в топ-5 в одиночній естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Наші спортсмени випередили росіян, які посіли шосте місце.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!