''Це ганьба'': Фуркад зацькував російського допінгіста

Французький біатлоніст Мартен Фуркад негативно відгукнувся про перемогу Олександра Логінова в спринтерській гонці в Оберхофі.

Росіянин повернувся в спорт після тривалої дискваліфікації через позитивну допінг-пробу.

"Для мене це ганьба. Він виграв, але моєї поваги не отримає. Логінов повинен вибачитися і пояснити нам ситуацію, а він просто робить вигляд, що нічого не трапилося", - цитує Фуркада Sport24.

Мартен Фуркад

Легендарний біатлоніст не приховував свого обурення через поведінку росіянина.

"Я поважаю те, що Логінову дозволено змагатися, але не радий його перемозі і не поважаю його самого через допінг. Він так і не вибачився і не говорив про це. Ми були занадто добрі до нього. Не тільки я, але і ЗМІ, вболівальники і глядачі уздовж траси", - наїхав на Логінова Фуркад.

Олександр Логінов

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення в професійний спорт Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію. Росіянин виграв "срібло" спринту на етапі Кубка світу в чеському Нове Мєсто.

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