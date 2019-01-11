МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини біатлону

''Це ганьба'': Фуркад зацькував російського допінгіста

3.9тЧитати матеріал російською

Французький біатлоніст Мартен Фуркад негативно відгукнувся про перемогу Олександра Логінова в спринтерській гонці в Оберхофі.

Росіянин повернувся в спорт після тривалої дискваліфікації через позитивну допінг-пробу.

"Для мене це ганьба. Він виграв, але моєї поваги не отримає. Логінов повинен вибачитися і пояснити нам ситуацію, а він просто робить вигляд, що нічого не трапилося", - цитує Фуркада Sport24.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Новини
Українка створила міні-сенсацію на Кубку світу з біатлону

Легендарний біатлоніст не приховував свого обурення через поведінку росіянина.

"Я поважаю те, що Логінову дозволено змагатися, але не радий його перемозі і не поважаю його самого через допінг. Він так і не вибачився і не говорив про це. Ми були занадто добрі до нього. Не тільки я, але і ЗМІ, вболівальники і глядачі уздовж траси", - наїхав на Логінова Фуркад.

Олександр Логінов

Олександр Логінов

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення в професійний спорт Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію. Росіянин виграв "срібло" спринту на етапі Кубка світу в чеському Нове Мєсто.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Мартен ФуркадОлександр Логінов
Місце
НімеччинаОберхоф
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
10
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Да ладно, вон пиндосам дозволено применять допинг "по назначению врача" и нам можно. А на этот раз все прошло без допинга, так что Фуркад может утереться.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наші блоги