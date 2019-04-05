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Тільки Україна: Підручний різко висловився про зміну громадянства

1.8тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний заявив, що ніколи не погодиться змінити громадянство.

Він також зазначив, що таких пропозицій на його адресу не надходило. "Слава Богу, не пропонували, я ніколи б на це не погодився. Що відчував у Естерсунді, коли виграв "золото" чемпіонату світу? Гордість за свою країну. Гордість за себе. Більше нічого... Взагалі, коли чую гімн, у мене мурашки по шкірі бігають, а коли ще й стоїш на найвищій сходинці п'єдесталу – це взагалі щось неймовірне. Хочеться переживати ці відчуття якомога частіше", – заявив Підручний в інтерв'ю "Футбол 24".

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Тільки Україна: Підручний різко висловився про зміну громадянства

Федерація біатлону України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний пояснив свій різкий випад на адресу російських сервісменів української збірної, яких обізвав "любителями з незрозумілої країни".

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Особа
Дмитро Підручний
Тег
Збірна України з біатлону
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