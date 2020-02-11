Тепер боротися за топ-10 в Україні може не лише Підручний – головний тренер збірної України

Лічені дні залишаються до початку головної події біатлонного сезону – чемпіонату світу, куди вирушає і чоловіча збірна України.

Близько трьох тижнів українська команда провела на зборах в Австрії, щоб на найвищому рівні підготуватися до ЧС. Адже тепер Україна їде туди в іншому статусі, ніж раніше – з чинним чемпіоном світу в складі, Дмитром Підручним. А утриматися на вершині, як відомо, набагато важче, ніж зійти туди.

Перед стартом чемпіонату світу наставник української команди Юрай Санітра розповів OBOZREVATEL, що найперше передбачив у підготовці до турніру на високогір'ї, як змінилося ставлення до України через медаль Дмитра Підручного, чому довірився Сергію Семенову та Богдану Цимбалу, а також багато іншого.

"Результати цього сезону дозволяють нашій команді їхати на чемпіонат світу впевнено, але з великою повагою до суперників. І ця впевненість ґрунтується не на" повітрі "

– Що зараз переповнює вас зсередини – спокій та готовність починати чемпіонат світу хоч завтра, чи все ж ажіотаж і хвилювання?

– Найперше для мене дуже важливо, що усі хлопці, які готуються зараз до чемпіонату, повністю здорові. І я впевнений, що вони витримають всі майбутнє навантаження. По-друге, тішить підготовка в дуже хороших умовах австрійського Обертілліаха, де була відмінна атмосфера, багато команд і добра кількість снігу.

Юрай Санітра biathlon.com.ua

На мій погляд, зараз в усіх наших хлопців дуже сильна мотивація виступити на ЧС. Хоча за тиждень до старту деякі біатлоністи були не в оптимальному стані, і певні моменти треба було ще доопрацювати. Але я впевнений, що все вийде до першого старту 13 лютого.

– На мас-старті в Поклюці ви були дуже стурбовані, що хлопці по колу не можуть втриматися за суперниками та приходять на стрільбу із запізненням...

- Я б не розглядав серйозно в даному випадку етап у Поклюці, це був як один із пунктів підготовки до ЧС. Найперше ми дивимося на нинішній сезон загалом. І його результати дозволяють нашій команді їхати на чемпіонат світу впевнено, але з великою повагою до суперників. Ця впевненість ґрунтується не тільки на "повітрі", а й на реально великій кількості тренувальної роботи та виступах Підручного з Примою, а також на естафеті у грудні (в Остерсунді). І я впевнений, що наша команда буде на 100 відсотків готова добре виступити в Антхольці.

– Антхольц – висота 1600 метрів над рівнем моря, що часом викликає чимало проблем для біатлоністів. Через це ви проводили збір саме у високогірному Обертілліаху. А які ще методи підготовки є у вашому арсеналі для високогір'я?

– Так, це головна специфіка Антхольца – бігти перегони доводиться на висоті понад 1,5 км над рівнем моря. Але я давно знаю всі властивості роботи в Антхольці, і тому ми ще з першого збору почали готуватися до перегонів саме в цих умовах. А останній місяць, фактично три тижні, ми перебували виключно на висоті близько 1500 м. Так що, впевнений, хлопці чудово почуватимуться у перегонах на висоті.

Також я вирішив, що на час ЧС команда не буде жити біля стадіону на висоті, а базуватиметься трохи нижче, десь на 500 м. Я перевіряв цей метод кілька років тому ще з командою Словаччини, і впевнений, що зараз хлопцям це теж допоможе.

– Розповідаючи про перемогу Підручного на минулому ЧС, ви говорили, що виводили пік форми Дмитра не на дні, а на хвилини. Чи зараз також готуєте кожного з хлопців з такою точністю, можливо, на окремі перегони?

– Я вже добре знаю хлопців за чотири роки спільної роботи, і зараз ми багато в чому виходимо з досвіду минулого сезону. Але життя вносить свої корективи, з'являються нові деталі, і найперше ми робимо все так, щоб їхній пік форми почався акурат до старту ЧС.

Дмитро Підручний та Юрай Санітра biathlon.com.ua

У нас є спортсмени – Підручний та Прима, які на сьогодні мають шанс боротися за місце у топ-10. Також у нас є хлопці, які зараз отримають досвід великих змагань і дають нам надію на хороший результат. А головне – дозволяють впевнено дивитися в майбутнє, на Олімпіаду-2022 і далі. Загалом ми з упевненістю їдемо на ЧС, і я сподіваюся не тільки на високі місця Прими та Підручного, а й хорошу естафету. Особливо скажу щодо Сергія Семенова, якому в цьому сезоні я дав можливість показати та дати зрозуміти – чи можна розраховувати на нього до ОІ-2022? За його виступами спостерігатиму з особливою увагою та інтересом.

– У січні ви казали, що до ЧС хлопцям треба попрацювати над концентрацією та психологією на стрільбі. Що малося на увазі щодо психології?

– Рівень стрільби у світовому біатлоні йде вперед величезними кроками, тому хлопцям потрібно не відставати в даному плані та стріляти добре. Але основи готовності до стрільби все ті самі – фізичний стан та психологічна готовність. Говорячи про друге – це розуміння, що немає часу думати про саму стрільбу. Все треба робити дуже впевнено і на автоматизмі.

В останні дні перед стартом ЧС ми дуже багато працюємо над психологією та настроєм, з яким хлопці стрілятимуть в Антхольці. Також ми неодноразово проаналізували нашу стрільбу на минулому чемпіонаті світу, і зробили все, щоб хлопці були готові як тактично, так і психологічно.

"Якщо разом із жінками ми складемо хорошу команду, то зараз поборемося за дуже високі місця"

– Оцінюючи потенціал наших хлопців, на які місця може замахнутися українська команда?

– Виходячи зі свого тренерського досвіду, я вивів теорію: в біатлоні не варто планувати результат або розраховувати на нього. Найперше треба зробити всю роботу у тренувальному циклі та викластися по максимуму, щоби спортсмени мали можливість здобути якомога кращий результат. І зараз ми, тренери, біатлоністи та наші помічники, зробили все для боротьби за дійсно хороші позиції. Тому з упевненістю їдемо на ЧС. А те, що від нас не залежить, – це вже успіх. Але я думаю, що Фортуна дасть хлопцям те, на що вони заслужили.

Також ми дивимося на результати глобально, на весь сезон із думками про майбутнє українського біатлону. Не варто забувати, що зараз на ЧС ми виступимо із двома біатлоністами – Дудченком та Цимбалом, які взагалі не мають досвіду ЧС. І цим хлопцям дуже потрібно наше розуміння та підтримка уболівальників, щоб, незважаючи на різні нюанси, спокійно розвиватися та прогресувати до ОІ-2022.

Антон Дудченко biathlon.com.ua

–​​​​​​​ ЧС починається зі змішаної естафети. Вас не бентежить, що 2 біатлоністи почнуть турнір для себе з естафети та до індивідуальних стартів будуть вже не настільки свіжі, як троє інших?

– Ні, я не дивлюся так на календар і початок чемпіонату. Ми готуємося таким чином, щоб бути готовим максимально на будь-які перегони ЧС. Тому за чоловіків можу сказати так – якщо все буде гаразд, у змішаній естафеті 13 лютого стартують Прима та Підручний. І якщо разом із жінками ми складемо хорошу команду, то зараз поборемося за дуже високі місця.

Мене як тренера насамперед тішить, що зараз у спринті Україна може виставити відразу 5 спортсменів. Це дає можливість стартувати всім хлопцям (а не залишатися комусь поза перегонами), а головне – молодим отримати шанс проявити себе на ЧС, попутно отримавши дуже цінний досвід.

Зараз ми їдемо на чемпіонат в зовсім іншому статусі, ніж у минулому році – на нас дивляться з очікуванням захисту титулу Підручного

– Наскільки оптимально зараз укомплектована збірна України?

– У житті всяке трапляється, що доводиться робити заміни та ухвалювати несподівані рішення будь-якої миті. ЧС проходитиме фактично 2 тижні в умовах високогір'я, і якщо знадобиться підкріплення на заміну, ми маємо готових Ткаленка та Тищенка, які зараз вже на повну виступають у Кубку IBU. Це спортсмени, які зможуть нам допомогти, наприклад, в індивідуальній гонці на 20 км або в естафеті.

– Тищенко почав сезон в основі збірної, одного разу ви навіть назвали його "найкращим стартером команди в естафеті", але в підсумку він випадає зі складу та готується до ЧС як резервний. Чому так трапилося?

– Як минулого, так і цього року Тищенко вже показав, що він – не слабкий біатлоніст. Просто на декількох етапах (наприклад, у Рупольдінгу) йому не підійшли деякі старти, і він втратив впевненість. Зараз у нього була можливість трохи розслабитися психологічно, проаналізувати ситуацію та знову повернутися на високий рівень. Я впевнений, через деякий час Тищенко знову приєднається до нас на Кубку світу. Я добре знаю його за тренуваннями, тому не сумніваюся – він все виправить і знову буде бігти на високому рівні.

Артем Тищенко biathlon.com.ua

– Місяць тому у Підручного були проблеми зі спиною, що переслідують його досить давно і через що йому довелося зійти з дистанції у пас'юті. Зараз це не заважає Дмитру готуватися до ЧС?

– Наразі (розмова відбулася в кінці минулого тижня. – прим. авт.) Дмитро у процесі підготовки до чемпіонату виконує абсолютно всю тренувальну роботу. Тому я впевнений, що Підручний як фізично, так і психологічно буде готовий гідно виступити на ЧС.

Варто зазначити, що зараз ми їдемо на чемпіонат у зовсім іншому статусі, ніж минулого року. На нас дивляться з очікуванням захисту минулорічного титулу Підручного, тому всі готуються так, щоб відповідати очікуванням.

– Це викликає додатковий тиск або хвилювання, як у Дмитра, так і молодих хлопців?

– У спорті давно відомо, що здобути та захистити титул – це велика різниця, і що друге – складніше за перше. Коли ти виходиш у ролі невідомого спортсмена з надією на перемогу – це зовсім не те, що вже мати медаль і відстоювати її перед іншими.

Але сам Дмитро за цей рік вже звик, що його сприймають як спортсмена вищого рівня світового біатлону. І він дуже добре дає раду з таким статусом.

Дмитро Підручний

– Думаю, навіть Йоханесс Бьо тепер дивиться на Дмитра інакше.

– Напевно. Я вже кілька разів чув, як Підручному на трасі по ходу перегонів кричать час лідерів, щоб він знав, хто як біжить саме з претендентів на вищі місця.

Чемпіонат світу, напевно, добре покаже, де зараз перебуває Семенов і чого можна чекати від нього в майбутньому

– У січні дуже підтягнувся Артем Прима, здобуваючи одні з найкращих результатів у кар'єрі. Це можна вважати головними досягненнями вашої команди зараз?

– Прима провів класну першу половину сезону, і дуже важливо, що тепер він готується на ЧС повністю здоровим. У минулому році Артем теж був добре готовий до чемпіонату, але потім захворів, що явно перекрило йому всі можливості для оптимального виступу. Я радий, що зараз у нас готовий боротися за високі місця не тільки Підручний, а й Прима.

– Часто Приму супроводжують проблеми зі стрільбою, що виливається в такі неприємні моменти як в естафеті в Рупольдінгу, коли йому довелося закривати 3 промахи трьома додатковими патронами... Що призводить до таких "обвалів" у його стрільби?

– Я б не казав прямо так, що у нього проблеми зі стрільбою. Як я говорив вище, у світовому біатлоні зараз немає часу думати про стрільбу – все треба робити швидко і "на автоматі". На тренуваннях Артем зараз демонструє дуже гарні результати, і останні його старти показали загалом, що стріляє він добротно. І я впевнений, що в найпотрібніший момент Прима відстріляється відмінно для завоювання гарного результату.

Дмитро Підручний та Артем Прима biathlon.com.ua

– Наскільки важко ухвалювалося рішення щодо Семенова, враховуючи його велику паузу в кар'єрі та всього 5 перегонів у цьому сезоні?

– Хто дійсно знає Сергія, не сумнівається – він справді дуже багато віддає спорту та прагне до вищої мети. Шкода, що Семенов ніяк не міг повернутися та піднятися на свій колишній рівень. У цьому сезоні Сергій провів хороший грудень на Кубку IBU, але різниця між Кубком IBU і Кубком світу зараз досить велика.

Тому Сергій останнім часом більше концентрувався саме на тренуваннях і на деталях, які дозволили б йому гідно виступити на ЧС. Зараз же, як тренер, я чекаю від Семенова хороших результатів, найперше в індивідуальних перегонах. Але й розраховуємо на його готовність допомогти команді у чоловічій естафеті.

– Наскільки близький Семенов до свого колишнього рівня?

– Я б сказав, що у Сергія ще є запас, але йому потрібен час. Чемпіонат світу напевно добре покаже, де зараз перебуває Семенов і чого можна чекати від нього в майбутньому.

Дуже шкода, що відстали від Австрії в Кубку націй через невдачі на останній естафеті. Але будемо до кінця боротися за 5 місце

–​​​​​​​ Перед стартом сезону ви казали, що чекатимете на більше від Тараса Лесюка та Віталія Труша. Але після закінчення більшої частини сезону Лесюк провів лише 2 перегони на етапах КС, а Труш взагалі не викликався у вашу команду...

– Якщо у тебе є 10 спортсменів, то це не означає, що всі 10 точно стануть чемпіонами світу. Зараз Україні треба дивитися, що у неї є база молодих біатлоністів, які в майбутньому реально можуть піднятися на високий рівень. І саме з цієї точки зору я дивлюся на Труша та Лесюка.

У цьому аспекті дуже важливо, що на сьогодні нам вдалося підтягти до збірної на хороший рівень двох молодих спортсменів – Дудченко та Цимбала. Антон вже став справжньою бойовою одиницею нашої команди, а Богдан – ще торішній юніор, зараз вже виступає на Кубку світу. На тлі цих прикладів і Лесюку, і Трушу треба ще трохи почекати, працюючи над прогресом. Їхня основна спортивна кар'єра ще попереду.

–​​​​​​​ Цимбал взагалі в минулому сезоні ще бігав на юніорських змаганнях, а зараз потрапляє на дорослий чемпіонат світу.

– Я бачу в ньому дуже великий потенціал. І ще в минулому році, коли він виступав на юніорському ЧС, я вже був упевнений, що у нього є всі перспективи поїхати на Олімпіаду-2022. Але спортсмена не можна підготувати за один день для рівня Олімпійських ігор або чемпіонату світу. Так що зараз я дав можливість Богдану виступити на ЧС, але у нас із ним попереду ще багато роботи.

Богдан Цимбал

– На ЧС відразу 5 стартів будуть "очковими" для України в Кубку націй, де наша команда відстає від Чехії (6 місце) всього на 2 бали. Завершити ЧС мінімум на 6-й позиції в загальному рейтингу – одне з основних завдань збірної зараз?

– По факту, між 6-м і 7-м місцем у рейтингу немає різниці. Тому наша спільна мета в сезоні – 5-та позиція. Дуже шкода, що Україна не взяла очок на естафеті у Поклюці, після чого ми трохи відстали від Австрії. Але до кінця сезону ще 11 стартів заліку Кубка націй, тому будемо до кінця боротися за 5 місце!

– Ви не раз згадували про Олімпійські ігри 2022 року і перспективи українських біатлоністів на ОІ. Зараз, під кінець другого року олімпійського циклу, вже бачите обриси збірної України на Олімпіаді?

– Як тренер, який добре знає свою команду, я не боюся їхати зі збірною України в Пекін. Зараз ми маємо як досвідчених спортсменів, так і хорошу молодь, з якою за два роки можна зробити великий крок вперед. І я думаю, що якщо ми будемо систематично і правильно працювати ці роки, чоловіча команда України буде дуже сильною в Пекіні.

Зараз же хочу сказати "дякую" тим уболівальникам, які під час перегонів чемпіонату світу будуть на стадіоні та вздовж трас вболівати за наших хлопців! Упевнений, ми потішимо любителів біатлону впевненими виступами.

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