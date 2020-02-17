Старий ворог Підручного та українська дружина Логінова: головні сюрпризи пасьюту ЧС із біатлону

Пасьюти чемпіонату світу з біатлону подарували запеклу боротьбу та неймовірні емоції, яких всі так очікували від контактних гонок.

Страх та враження Доротеї Вірер, розчарування українців, давня проблема Дмитра Підручного та "нова серія" пригод Олександра Логінова – OBOZREVATEL підсумовує четвертий день ЧС в Антхольці.

Дівчина з сусіднього села

Виграти ЧС мріє кожен атлет, тріумфувати ж на домашньому мундіалі означає зробити казку реальністю. Для італійки Доротеї Вірер біатлонна траса у селищі Антерсельва-ді-Сопра – рідніше не буває. Доро народилася й виросла за 14 кілометрів звідси або за два селища – у Расун-ді-Сотто. Це зараз вона мешкає у респектабельній долині гірськолижного курорту Валь-ді-Ф’ємме, має розкішні апартаменти на озері Гарда та пересувається на гелікоптері, щоби уникнути трафіку та зекономити час для відновлення між виснажливими перегонами.

А колись саме в Анхольці Доротея зробила свої перші кроки у біатлоні. Торік Вірер досягла найбільших успіхів у кар'єрі, здобувши кришталевий глобус за перемогу у загальному заліку Кубка світу та вперше виборовши "золото" на чемпіонаті світу. З того часу Доротею Вірер інакше як "Кампіонесса" ніхто в Італії й не називає.

Доротея Вірер Фото Дмитра Євенка

Маючи такі досягнення у кар'єрі, здавалося б, можна набути психологічної впевненості та не хвилюватися за результат. Тим більше, коли змагання відбуваються на трасі, яка є основною тренувальною для італійки. Однак у тому й річ, що рідні стіни можуть як додавати натхнення, так і спричинювати шалений тиск на спортсмена, від якого всі чекають лише перемоги.

До початку чемпіонату Доро обережно висловлювалася про свої очікування, дипломатично відповідаючи, що "на змаганні в Антхольці життя не закінчується". Урівноважуючи себе психологічно, Вірер вчиняла цілком правильно. А вже після недільного тріумфу зізналася, що до останнього моменту не вірила, що зуміє виграти "золото", побоюючись, що основна суперниця Марте Олсбю-Ройселанд набере такий високий темп, який вона не зуміє витримати.

Ідеальна тактика та вирішальний постріл

Насправді ж, треба сказати, що Доротея на високому тактичному рівні провела цей пасьют. Вона постійно вела контактну боротьбу по трасі з Ройселанд, здійснюючи на неї психологічний тиск і не даючи відчути "свободу польоту". До останнього вогневого рубежу дівчата йшли разом, і от настав вирішальний момент. Уся італійська частина стадіону злякано зойкнула, коли Доро змазала першим пострілом, а норвежка закрила мішень. Але одразу за тим Марте не влучила двічі, а Доротея більше промахів не припускалася. Італійські коментатори каналу "Євроспорт" несамовито підганяли улюбленицю, із острахом спостерігаючи за стрільбою Деніз Херманн з Німеччини – чинної чемпіонки у цій дисципліні.

Доротея Вірер (в центрі) із "золотом" ЧС разом із німкенею Деніз Херманн та норвежкою Марте Олбю-Ройселанд Фото Олександра Гливинського

"Мама-мія, яка стабільність", – побивався колега, коли німкеня одну за одною закрила чотири мішені. Останній постріл, що пройшов повз ціль, викликав у італійців шалений екстаз – було зрозуміло, що Доро мчить назустріч "золоту".

Фініш Вірер стадіон зустрічав стоячи. Перший італійський тріумф на цьому мундіалі став знаковим: побачити, як найвідоміша та найуспішніша біатлоністка країни виграє вдома, мріяли й водночас боялися (аби не наврочити), здається, всі італійці.

"Я знала, що для перемоги мушу стріляти точно і зробила це. Тиск був шаленим, але тепер можна розслабитися. Сьогодні – особливий день!", – сказала Кампіонесса після фінішу,

Українки – по чотири промахи на кожну

Наші надії у гонці переслідування були найперше пов'язані з Оленою Підгрушною, котра фінішувала у спринті четвертою. На жаль, два промахи на першому ж рубежі відкинули Олену за межі 20-ки. Чемпіонка світу 2013 року заробила ще по колу штрафу на кожній зі стійок, але традиційно додала у швидкості на заключному колі, знову фінішувавши з найкращим результатом серед усіх українок – 13-м.

Юлія Джима Фото Олександра Гливинського

У цій гонці кожна з наших чотирьох дівчат "заробила" по чотири штрафних кола. Чудово йшла до заключної стрільби Юлія Джима, посідаючи поточне сьоме місце. Однак три незакриті мішені розбили всі сподівання поборотися за чільну шістку – 19-та у підсумку. Сестри Семеренки мають у гонці свої позитивні моменти, як поточне восьме місце Віти на екваторі гонки та найшвидша стрільба Валі серед усіх учасників пасьюту, однак нестабільність стрільби та брак швидкості визначили фінішні позиції на межі очкової зони – 39-те та 43-те.

Самі дівчата після гонок запевняли, що прагнуть виступити якнайкраще та взяти до уваги прорахунки, допущені на попередніх стартах. Велике бажання українок очевидне, як і помітна їхня віра у свої сили. Відтак не будемо поспішати з критикою – чемпіонат світу ще триває.

Гаряча голова Фійона-Майє

Після першої серії "розбірок" у жіночій гонці переслідуванні чоловічий пасьют не просто підтримав вимоги гостросюжетного жанру, а й помітно загострив сюжет трилера. Гонитву за переможцем спринту Логіновим срібний призер Фійон-Майє розпочав з реактивною швидкістю і вже на половині першого кола наздогнав втікача. Однак гарячковість француза не допомогла йому на першій стрільбі, на якій Кантен відверто "застрелився", бо як інакше назвати чотири промахи на "лежці". До кінця гонки віцечемпіон у спринті зумів піднятися на сьоме місце, але навряд чи він мріяв про це перед стартом.

Чоловічий пасьют – поки одна з найкращих гонок на всьому ЧС Фото IBU

Після того, як відпав Фійон-Майє, компанію Логінову на вістрі гонки склав Фуркад, який ішов із росіянином "ніздря в ніздрю" до третьої стрільби. Коли ж семиразовий володар Кубка світу припустився промаху, його обійшли Емільєн Жаклен та Йоханнес Бьо. Саме ці двоє перехопили естафету переслідування Логінова, котрий закривав мішені із вражаючою стабільністю.

Одіозний росіянин був на відстані одного точного пострілу від "золотого дубля", однак промазав в останній стрільбі. А от Жаклен із Бьо закрили всі мішені, виїхавши з рубежу тандемом нових лідерів. До слова, Логінов міг втратити й "бронзу", але Мартен Фуркад також закрив чотири з п'яти, а відтак повторити свій спринтерський результат не зумів.

Боротьбу нервів виграє молодший

Дуель 24-річного Жаклена та старшого за нього на 2 роки Бьо увійде у золоті сторінки біатлону. Опоненти, наче шляхетні джентльмени, пропускали одне одного вперед, намагаючись здобути вигіднішу позицію для атаки. Незадовго до фінішу француз навіть нахилився до лиж, випроставши руки, але Йоханнес обганяти його не став. Публіка спостерігала за біатлонним "сюртанцем" із неприховуваним захватом.

Емільєн Жаклен Фото IBU

Виявляється, Жаклен із 12-ти років займається велоспортом і, мабуть, саме ці навички дозволили йому перемогти грізного фінішера. Емільєн зробив прискорення, за яким Бьо просто не встиг – далася взнаки коротка фінішна пряма Антхольца. Таким чином, Жаклен здобув своє перше історичне "золото" "мундіалю" раніше за Фійона-Майє, на рахунку якого уже три медалі індивідуальних гонок, але поки жодної золотої. А от 8-ми разовий чемпіон світу Йоханнес Бьо другий рік поспіль програє пасьют на чемпіонаті світу – перемоги у цій дисципліні на мундіалі у нього ще досі немає.

Підручний: проблеми зі спиною даються взнаки

Дмитро Підручний, на жаль, уже на першому рубежі втратив шанси наблизитися до групи лідерів, вирушивши на два штрафних кола. Із трьох наступних стрільб лише одну Дмитрові вдалося завершити чисто: у підсумку капітан припустився п'яти промахів і посів 30-те місце. На шість позицій вище фінішував Артем Прима із чотирма незакритими мішенями та незавершеною справою потрапляння у мас-старт.

Дмитро Підручний знову має проблеми зі спиною та пропустить індивідуальну гонку Фото Олександра Гливинського

Для того, щоби виступити у заключній гонці чемпіонату, Артему слід набрати залікові бали в індивідуальній гонці у середу. А от Підручний "індивідуалку" точно пропустить. Причина – біль у спині, що почав дошкуляти атлету ще 2 дні тому, завадивши краще виступити і у спринті, і у гонці переслідуванні. Стару болячку необхідно залікувати до четверга, коли відбудеться одиночний мікст. Цю естафету старший тренер збірної Юрай Санітра вважає головною надією українців на медаль. А вже після цієї гонки буде зрозуміло, чи зможе Дмитро взяти участь у чоловічій естафеті та мас-старті.

Несподівана увага до Марії Кручової

Ще одна українка, прізвище якої, щоправда, так і не пролунало в Антхольці, стала неоголошеною "зіркою" офіційної прес-конференції після пасьютів. Мова про Марію Кручову – другу половину Олександра Логінова, котру той згадував лише як дружину, не називаючи її імені.

На відміну від попереднього дня, росіянина цього разу не розпитували про допінг. Однак поцікавилися, якої думки друга половина щодо пропозиції Логінова прийняти вдома будь-якого атлета, щоби особисто довести, що він живе без заборонених препаратів. Олександр нагадав, що Марія виступала у національній збірній України, а отже не матиме нічого проти спільних тренувань.

А ще біатлоніст зізнався, що це саме дружина, надсилаючи йому щодня по 2-3 відео їхньої доньки, є найбільшим натхненником його звитяг, додавши, що лічить дні до завершення чемпіонату, аби повернутися до своїх найближчих. Ось так несподівано до особистості Марії Кручової на найвищому біатлонному рівні було прикуто більше уваги, ніж за всю її спортивну кар'єру.

Олександр Гливинський, спеціально для OBOZREVATEL. Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки PariMatch

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