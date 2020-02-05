Стало відомо, хто в Україні покаже чемпіонат світу з біатлону-2020

Телеканал "UA:Перший" в прямому ефірі покаже гонки чемпіонату світу з біатлону 2020 року, що триватиме з 13 до 23 лютого в італійському Антгольці.

Чемпіонат світу з біатлону-2020 подробиці

Розклад трансляцій має наступний вигляд:

13 лютого – 15:45 – змішана естафета;

14 лютого – 15:45 – спринт, жінки;

15 лютого – 15:45 – спринт, чоловіки;

16 лютого – 14:00 – гонка переслідування, жінки;

16 лютого – 16:15 – гонка переслідування, чоловіки;

18 лютого – 15:15 – індивідуальна гонка, жінки;

19 лютого – 15:15 – індивідуальна гонка, чоловіки;

20 лютого – 16:15 – одиночна змішана естафета;

22 лютого – 12:45 – естафета, жінки;

22 лютого – 15:45 – естафета, чоловіки;

23 лютого – 13:45 – масстарт, жінки;

23 лютого – 16:20 – масстарт, чоловіки.

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