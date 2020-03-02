Семеренко не стрималася після ЧЄ: спортивні підсумки 1 березня

Українська біатлоністка Валентина Семеренко емоційно звернулася до вболівальників, а донецький "Шахтар" сенсаційно програв полтавській "Ворсклі" у Прем'єр-лізі.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 1 березня.

Крім того, новозеландський боксер Джозеф Паркер виграв бій і кинув виклик Олександру Усику. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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