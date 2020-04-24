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24 квітня • оновлено в 23:15
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"Що ви від нього хочете?" Підручний заступився за російського допінгіста

1.5т
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Український біатлоніст Дмитро Підручний заступився за росіянина Олександра Логінова, який продовжує виступи, незважаючи на те, що раніше попався на допінгу.

Наш чемпіон світу вважає цькування Логінова необгрунтованим, і закликав до внесення змін в регламенти.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

"Ситуація з Логиновим – це було вже занадто. Якщо ви хочете, щоб конкретно Логінов або будь-який інший спортсмен, якого ловили на допінгу, вже не виступали – змініть правила, покарання за різні види допінгу. Припустився він помилки чи це була система допінгу в Росії – це неважливо зараз. Але тиснути під час змагань... Було видно, що це навмисний психологічний тиск. Я не захищаю конкретно його або допінгістів – я теж проти цього, але є правила, і ми повинні їх дотримуватися. Якщо він виступає, то відбув своє покарання – що ви від нього хочете?" – цитує Підручного Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний розкритикував українську владу через ситуацію з видачею квартири після його перемоги на чемпіонаті світу з біатлону 2019 року.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Особи
Олександр Логінов Дмитро Підручний
Теги
Збірна України з біатлону збірна Росії з біатлону
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