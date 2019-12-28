Знаменитий український біатлоніст Дмитро Підручний виграв унікальний конкурс стрільців, який пройшов в рамках традиційної Різдвяної гонки, яка відбулася в Німеччині.

Наш чемпіон світу спершу виграв чоловічу кваліфікацію, а потім і фінал битви, немов з кулемета розстрілявши всі мішені на стадіоні. Друге місце на рахунку Доротеї Вірер.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний разом з Анастасією Меркушіною завоювали "срібло" Різдвяної гонки-2019, яка пройшла в Гельзенкірхені.

Змагання ознаменувалася двома яскравими падіннями біатлоністів збірної Росії. У мережі такий виступ своїх спортсменів назвали великою ганьбою.

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