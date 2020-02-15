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15 лютого • оновлено в 20:08
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Росіянин влаштував демарш після перемоги у спринті на ЧС з біатлону

4.7т
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Росіянин Олександр Логінов, який виграв "золото" спринту на чемпіонаті світу з біатлону, відмовився від спілкування з журналістами після перемоги.

Спортсмен не став ні з ким розмовляти у мікст-зоні, чим викликав здивування представників преси та колег.

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Олександр Логінов

Олександр Логінов

"Це просто дивно. Звичайно, коли ти виграєш чемпіонат світу, то ти повинен зупинитися і поговорити, тим самим проявивши повагу до ЗМІ. Не думаю, що він вчинив розумно. Він і раніше робив неправильний вибір. Тому що тут говорити. Не найкращий переможець", – прокоментував ситуацію один з лідерів світового біатлону норвежець Йоханнес Бе, передає "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Дмитро Підручний пояснив, чому лишився без медалі у спринтерській гонці на світовій першості.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Олександр Логінов
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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Коментарі
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семенов Александр
семенов Александр
Сам Бе конечно поступил правильно, обговнял, соперника, которого не смог победить в честной борьбе . Славаукрайини!!!
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0
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ефимов владимир
ефимов владимир
Выиграл, а все остальное сопли завистников.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Это его выбор.А Бе проиграл.Пусть утешается тем, что Логинов не лучший победитель,и тем,что Бе лучший побежденный.
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