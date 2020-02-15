Росіянин влаштував демарш після перемоги у спринті на ЧС з біатлону

Росіянин Олександр Логінов, який виграв "золото" спринту на чемпіонаті світу з біатлону, відмовився від спілкування з журналістами після перемоги.

Спортсмен не став ні з ким розмовляти у мікст-зоні, чим викликав здивування представників преси та колег.

Олександр Логінов

"Це просто дивно. Звичайно, коли ти виграєш чемпіонат світу, то ти повинен зупинитися і поговорити, тим самим проявивши повагу до ЗМІ. Не думаю, що він вчинив розумно. Він і раніше робив неправильний вибір. Тому що тут говорити. Не найкращий переможець", – прокоментував ситуацію один з лідерів світового біатлону норвежець Йоханнес Бе, передає "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Дмитро Підручний пояснив, чому лишився без медалі у спринтерській гонці на світовій першості.

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