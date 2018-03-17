Росія встановила ганебний антирекорд на Кубку світу з біатлону

Жіноча збірна Росії з біатлону, посівши 9-е місце в естафеті на 8-му етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені, встановила антирекорд за кількістю гонок без подіумів. Всього росіянки провели вже 11 стартів без влучень на п'єдестал.

Останній раз жіноча збірна Росії потрапляла в призову трійку на етапах Кубка світу і чемпіонатах світу в січні 2016 року. Тоді в італійському Антхольці росіянки посіли третє місце.

Попередня серія без призів тривала 8 стартів - з лютого 2014-го року по січень 2016-го.

Російські вболівальники звинуватили в ганьбi тренерський штаб.

Нагадаємо, що збірна України в жіночій естафеті в Холменколлені зайняла 8-е місце.