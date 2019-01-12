Російський допінгіст ''застрелився'' на Кубку світу з біатлону

Росіянин Олександр Логінов, який першим стартував в гонці переслідування Кубка світу в німецькому Оберхофі, не зміг поборотися за медалі.

Біатлоніст, який відбув дискваліфікацію через допінг у 2014 - 2016 роках, допустив чотири промахи і фінішував 5-м.

Беззаперечну перемогу в пасьюті завоював норвежець Йоханес Тінгнес Бьо. Боротьбу йому нав'язав легендарний Мартен Фуркад, проте промах на другій стійці відкинув його з п'єдесталу на четверте місце.

Олександр Логінов

"Срібло" гонки переслідування на фініші вирвав німець Арнд Пайффер, а італієць Лукас Хофер замкнув трійку лідерів.

Українські біатлоністи не змогли зачепитися за десятку кращих в пасьюті. Дмитро Підручний успішно відстрілявся лежачи, проте два промахи на стійці відкинули його на 21-ю позицію. Сергій Семенов прийшов до фінішу 43-м, а Артем Прима, допустивши п'ять промахів, достроково зійшов з дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний біатлоніст Мартен Фуркад назвав ганьбою перемогу Олександра Логінова в чоловічому спринті. Раніше норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію, в професійний спорт.

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