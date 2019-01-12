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Російський допінгіст ''застрелився'' на Кубку світу з біатлону

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Росіянин Олександр Логінов, який першим стартував в гонці переслідування Кубка світу в німецькому Оберхофі, не зміг поборотися за медалі.

Біатлоніст, який відбув дискваліфікацію через допінг у 2014 - 2016 роках, допустив чотири промахи і фінішував 5-м.

Беззаперечну перемогу в пасьюті завоював норвежець Йоханес Тінгнес Бьо. Боротьбу йому нав'язав легендарний Мартен Фуркад, проте промах на другій стійці відкинув його з п'єдесталу на четверте місце.

Олександр Логінов

Олександр Логінов

Новини
Туман і вітер: результати жіночого пасьюту на 4-му етапі КС з біатлону

"Срібло" гонки переслідування на фініші вирвав німець Арнд Пайффер, а італієць Лукас Хофер замкнув трійку лідерів.

Українські біатлоністи не змогли зачепитися за десятку кращих в пасьюті. Дмитро Підручний успішно відстрілявся лежачи, проте два промахи на стійці відкинули його на 21-ю позицію. Сергій Семенов прийшов до фінішу 43-м, а Артем Прима, допустивши п'ять промахів, достроково зійшов з дистанції.

Російський допінгіст ''застрелився'' на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний біатлоніст Мартен Фуркад назвав ганьбою перемогу Олександра Логінова в чоловічому спринті. Раніше норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію, в професійний спорт.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Олександр ЛогіновМартен ФуркадЙоханнес Бе
Місце
НімеччинаОберхоф
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Свиридов Игорь
Свиридов Игорь
А, что за дебилы сидят в ОБОЗЕ. На них , от своевоже говна которое они изрыгают блевота не нападает. КАЮК. Вот тебе и UKR MEDIA.
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Самарский Валера
Самарский Валера
завидовать и откровенно подлизывать больным астматикам и психически ненормальным просто холопское поведение.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пятое место это конечно провал в отличии от 21-го и 43-го места героически завоеванных украинцами!
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