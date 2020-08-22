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Російські біатлоністи масово змінили громадянство

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Біатлон
2,6 т.
Біатлоністка збірної Росії

Російські біатлоністи будуть виступати за збірну Румунії. Федерація біатлону Росії

Російські біатлоністи Анастасія Толмачова, Анатолій Оськін та Олена Чиркова перейшли до збірної Румунії.

У федерації біатлону Румунії (ФБР) підтвердили перехід спортсменів.

"Оськін, Толмачова і Чиркова отримали всі необхідні документи для виступу за збірну Румунії, в тому числі громадянство країни", – цитує ТАСС відповідь з ФБР.

25-річна Чиркова – бронзова призерка Універсіади-2019 в Красноярську. Вона входила в розширений склад збірної Росії на сезон-2019/20.

24-річна Толмачова не виступала за Росію на дорослому рівні, а влітку 2018 року хотіла перейти в команду Молдови.

31-річний Оськін також виступав тільки на російських стартах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році три російські біатлоністки – Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко – змінили спортивне громадянство.

У лютому 20-річна уродженка Хабаровська Бех зробила для України золотий дубль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.

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