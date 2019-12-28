Різдвяна гонка: онлайн відеотрансляція біатлону

На стадіоні "Фелтінс-Арена" у Гельзенкірхені (Німеччина) в суботу, 28 грудня, відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.

Україну на змаганнях, які офіційно називаються World Team Challenge, представлятимуть Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

Заходи, які потраплять в ефір:

19:15 - Мас-старт

20:05 - Гонка переслідування

20:55 - Церемонія нагородження

21:00 - Церемонія закриття

* Час вказаний київський

Склад учасників Різдвяної гонки-2019

Лаура Дальмаєр / Філапп Наврат (Німеччина)

Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина)

Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)

Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)

Марте Олсби Ройселанд / Ветли-Сьястад Крістіансен (Норвегія)

Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія)

Катерина Юрлова-Перхта / Матвій Єлісєєв (Росія)

Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія)

Анаіс Бескон / Антонін Гигон (Франція)

Лена Хаккен / Беньямін Вегер (Швейцарія)

Нагадаємо, що в минулому році український дует Юлія Джима і Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції

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