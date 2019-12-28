Різдвяна гонка: онлайн відеотрансляція біатлону

На стадіоні "Фелтінс-Арена" у Гельзенкірхені (Німеччина) в суботу, 28 грудня, відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.
Україну на змаганнях, які офіційно називаються World Team Challenge, представлятимуть Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.
Заходи, які потраплять в ефір:
19:15 - Мас-старт
20:05 - Гонка переслідування
20:55 - Церемонія нагородження
21:00 - Церемонія закриття
* Час вказаний київський
Склад учасників Різдвяної гонки-2019
Лаура Дальмаєр / Філапп Наврат (Німеччина)
Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина)
Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)
Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
Марте Олсби Ройселанд / Ветли-Сьястад Крістіансен (Норвегія)
Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія)
Катерина Юрлова-Перхта / Матвій Єлісєєв (Росія)
Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія)
Анаіс Бескон / Антонін Гигон (Франція)
Лена Хаккен / Беньямін Вегер (Швейцарія)
Нагадаємо, що в минулому році український дует Юлія Джима і Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції
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