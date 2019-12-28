Головна Новини
28 грудня • оновлено в 19:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Різдвяна гонка: онлайн відеотрансляція біатлону

2.4т
Читати матеріал російською

На стадіоні "Фелтінс-Арена" у Гельзенкірхені (Німеччина) в суботу, 28 грудня, відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.

Україну на змаганнях, які офіційно називаються World Team Challenge, представлятимуть Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

Заходи, які потраплять в ефір:

19:15 - Мас-старт

20:05 - Гонка переслідування

20:55 - Церемонія нагородження

21:00 - Церемонія закриття

* Час вказаний київський

Склад учасників Різдвяної гонки-2019

Лаура Дальмаєр / Філапп Наврат (Німеччина)
Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина)
Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)
Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
Марте Олсби Ройселанд / Ветли-Сьястад Крістіансен (Норвегія)
Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія)
Катерина Юрлова-Перхта / Матвій Єлісєєв (Росія)
Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія)
Анаіс Бескон / Антонін Гигон (Франція)
Лена Хаккен / Беньямін Вегер (Швейцарія)

Новости
3-й етап Кубка світу з біатлону: результати і звіти

Нагадаємо, що в минулому році український дует Юлія Джима і Артем Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Різдвяна гонка" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Різдвяна гонка
Особи
Анастасія Меркушина Дмитро Підручний
Місце
Німеччина Гельзенкірхен
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги