Повна відмова: у біатлоні готують революцію

Європейська комісія доручила Європейському хімічному агентству вивчити можливість відмови від свинцю в спорті на відкритому повітрі

Це може призвести до серйозних змін у біатлоні з 2022 року. Річ у тім, що в процесі виробництва куль для малокаліберних гвинтівок активно використовується свинець. З цієї причини біатлоністи незабаром можуть бути змушені перейти на лазерну зброю, повідомляє сайт Sport.ua.

Біатлон

Наразі цей вид стрільби використовується на Різдвяній гонці в німецькому Гельзенкірхені, а в офіційних змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) спортсмени стріляють виключно з малокаліберних гвинтівок. З 2022 року це може змінитися.

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