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19 листопада • оновлено в 14:29
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Повна відмова: у біатлоні готують революцію

1.3т
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Європейська комісія доручила Європейському хімічному агентству вивчити можливість відмови від свинцю в спорті на відкритому повітрі

Це може призвести до серйозних змін у біатлоні з 2022 року. Річ у тім, що в процесі виробництва куль для малокаліберних гвинтівок активно використовується свинець. З цієї причини біатлоністи незабаром можуть бути змушені перейти на лазерну зброю, повідомляє сайт Sport.ua.

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Біатлон

Біатлон

Наразі цей вид стрільби використовується на Різдвяній гонці в німецькому Гельзенкірхені, а в офіційних змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) спортсмени стріляють виключно з малокаліберних гвинтівок. З 2022 року це може змінитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію позбавили квоти на Кубку світу з біатлону.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Біатлон
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