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22 лютого • оновлено в 19:51
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Підручний прокоментував провал збірної України в естафеті чемпіонату світу з біатлону

2.4т
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Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний спробував пояснити невдалий виступ команди в естафеті на чемпіонаті світу в Антхольці.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

"Хотів краще відпрацювати на стрільбі. Звичайно, я розумів, що вже йде підготовка до мас-старту, але потрібно було утримати позицію. Трошки турбувала спина, але в мас-старті буду боротися до кінця. У нас немає зараз стабільної четвірки – хтось постійно випадає. Ось я – то спина, і зі стріляниною не все гладко. Це чемпіонат світу. Всi перегорають, хтось готовий краще, хто гірше. Не думаю, що це трагедія", - заявив біатлоніст в ексклюзивному коментарі Олександру Гливинський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, яка була представлена Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Русланом Ткаленко і Дмитро Підручний зайняла 12-е місце в естафеті.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Тег
Збірна України з біатлону
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Юг Руси
Юг Руси
Путин виноват! При Парашэнка такого небыло!
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