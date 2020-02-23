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23 лютого • оновлено в 15:42
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Підгрушну покарали на чемпіонаті світу з біатлону

6.3т
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Жіночим мас-стартом на 12.5 км в італійському Антхольці продовжився 54-й чемпіонат світу з біатлону. Єдина представниця України Олена Підгрушна зайняла 24-е місце, отримавши штраф.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

Наша олімпійська чемпіонка зробила в гонці ставку на точну стрільбу, і до п'ятого пострілу першої стійки ця тактика працювала. Намагаючись заощаджувати сили наша співвітчизниця продемонструвала ідеальну стрілянину на вогневих рубежах лежачи. Стійка вийшла не такою ідеальною, що позбавило українку шансів на високу позицію.

На останньому вогневому рубежі Олена не пішла на штрафне коло, за що її покарали двохвилинним штрафом. Це відкинуло спортсменку на 24-е місце.

"На виході зі стрільбища з мене злетіли окуляри. Я почала їх поправляти, потім виникла проблема з палицями. Під мостом мені тренери стали кричати "ти десята", а я розумію, що не можу бути на такому високому місці. І тут до мене дійшло, що я не відмотала штрафне коло. Це вперше зі мною за 20 років", - прокоментувала інцидент біатлоністка.

Нагадаємо, що 25 січня міжнародний союз біатлоністів анулював результат збірної України з біатлону у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці через порушення правил техніки безпеки Підгрушною на вогневому рубежі.

Результати чемпіонату світу з біатлону

Результати чемпіонату світу з біатлону

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Після обшуків поліції Логінов знявся з чемпіонату світу з біатлону, віддавши своє місце українцю

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль в естафеті 4х6 км.

Раніше готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу обшукала місцева поліція.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Олена Підгрушна
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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