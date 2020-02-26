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26 лютого • оновлено в 18:23
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Підгрушна завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону

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Українка Олена Підгрушна зайняла друге місце у фінальному суперспринті на чемпіонаті Європи з біатлону, який у ці дні проходить у білоруських Раубічах.

Наша спортсменка пройшла дистанцію без штрафних кіл і використала всього один додатковий патрон, але це не дозволило їй обійти росіянку Євгенію Павлову, яка ідеально провела гонку, безпомилково закривши всі мішені.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

"Дерев'яну" медаль завоювала Валя Семеренко, програвши відчайдушну боротьбу за "бронзу" француженці Шевальє з відставанням у 3 секунди від третьої позиції. Анастасія Меркушина також не зуміла зачепитися за медалі, фінішувавши на шостому місці.

Іншими представницями України на дистанції були Віта Семеренко та Юлія Журавок. Вони увійшли в топ-20, зайнявши 16-у та 18-у позиції, відповідно.

Результати жіночого суперспринту на чемпіонаті Європи з біатлону

Результати жіночого суперспринту на чемпіонаті Європи з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Дмитро Підручний посів третє місце в чоловічому суперспринті на чемпіонаті Європи з біатлону, показавши неймовірний хід на останньому колі.

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Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Особи
Анастасія Меркушина Юлія Журавок Віта Семеренко Валя Семеренко Олена Підгрушна
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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