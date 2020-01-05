Підгрушна виграла "золото" Кубка Австрії з біатлону

Олена Підгрушна стала переможницею Кубка Австрії, в яких брали участь і біатлоністки збірної України, які проводять там тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу.

Всього стартували спортсмени з п'яти вікових групах – у чоловіків і жінок. Українська команда була представлена в жіночій гонці. З 136 спортсменів, які вийшли на старт сьогодні, лише Підгрушнiй вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах. Капітанка нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно, повідомляє biathlon.com.ua.

Валя і Віта Семеренки стріляли менш точно і замкнули десятку найсильніших, а Дар'я Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання – тренери вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня Підгрушна вдало провела спринт в рамках 3-го етапу Кубка світу з біатлону, який пройшов у французькому Ансі. Капітанка збірної України посіла 9-е місце.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!