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18 січня • оновлено в 10:26
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Підгрушна відмовилася виходити на гонку Кубка світу з біатлону

Підгрушна відмовилася виходити на гонку Кубка світу з біатлону
Наша титулована спортсменка дала відверте інтерв'ю
2.4т Читати матеріал російською

Лідер збірної України з біатлону Олена Підгрушна вирішила не брати участі в гонці переслідування Кубку світу в Рупольдінгу, яка повинна пройти в неділю, 18 січня.

"Вирішила пропустити завтрашню гонку переслідування. Треба зробити паузу. Сьогодні ми вирушимо в Поклюку, де буду акліматизуватися і готуватися до шостого етапу Кубка світу. Потім вже поїдемо з командою до Італії на тренувальний збір перед чемпіонатом світу", – цитує Підгрушну UA:Біатлон.

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5-й етап Кубка світу з біатлону: розклад і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 5-му етап КС з біатлону в жіночій естафеті збірна України виступала в олімпійському "золотому" складі і зайняла 6-е місце. У Підгрушної на останньому стрільбі настав провал: вона припустилася трьох промахів, ледь-ледь зумівши уникнути штрафного кола.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Олена Підгрушна
Місце
Німеччина Рупольдинг
Тег
Збірна України з біатлону
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