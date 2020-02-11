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11 лютого • оновлено в 17:31
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Перевірений метод: у збірній України ухвалили радикальне рішення перед ЧС з біатлону

Перевірений метод: у збірній України ухвалили радикальне рішення перед ЧС з біатлону
Головний тренер команди Юрай Санітра скрупульозно підходить до чемпіонату світу в Антхольці
2.7т Читати матеріал російською

Збірна України вже 13 лютого стартує на чемпіонаті світу з біатлону, який цього року відбудеться в італійській Антхольц-Антерсельві на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря.

Умови високогір'я завжди ускладнюють роботу біатлоністів, тому наставник української чоловічої команди Юрай Санітра вирішив дещо змінити у звичайному розкладі перебування команди в Антхольці.

"Я вирішив, що на час ЧС команда не житиме біля стадіону на висоті, а базуватиметься трохи нижче за висотою, десь на 500 м. Я перевіряв цей метод кілька років тому ще з командою Словаччини, і впевнений, що зараз хлопцям це теж допоможе", – розповів Санітра в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Це головна специфіка Антхольца – бігти перегони доводиться на висоті більш ніж 1,5 км над рівнем моря. Але я давно знаю всі властивості роботи в цьому регіоні, і тому ми ще з першого збору почали готуватися до перегонів саме в умовах високогір'я. А останній місяць, фактично три тижні, ми перебували виключно на висоті близько 1500 м. Так що, впевнений, хлопці чудово почуватимуться у перегонах на висоті", – упевнений Санітра.

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Чемпіонат світу в Антхольці стартує 13 лютого змішаною естафетою, а потім продовжиться індивідуальними стартами, звичайними та одиночною змішаною естафетам до 23 лютого. У цьому сезоні Україна виступить в Італії з чинним чемпіоном світу у складі – Дмитром Підручний, який на минулому ЧС взяв "золото" в пас'юті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної Дмитро Підручний у січні не зміг закінчити гонку-переслідування через проблеми зі здоров'ям. Однак в інтерв'ю нашому сайту Юрай Санітра запевнив, що Підручний в оптимальному стані готувався до ЧС.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Кубок світу з біатлону чемпіонат світу з біатлону Біатлон
Особи
Юрай Санітра Дмитро Підручний
Тег
Збірна України з біатлону
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