Чемпіонка світу з біатлону втекла з Росії і вирішила змінити громадянство

Чемпіонка світу серед юніорів 2013 року і бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону в Хохфільцені Ольга Подчуфарова змінить спортивне громадянство, щоб виступати за збірну Словенії.

Генеральний секретар біатлонного підрозділи Асоціації лижного спорту Словенії Матей Хмара розповів, що ініціатива про перехід в збірну країни виходила від самої 27-річної спортсменки.

"У нашій команді вона буде на провідних ролях. Вона досить досвідчена біатлоністка, що важливо для нашої молодої команди", - цитує ТАСС словенця.

Хмара нагадав, що в 2021 році словенська Поклюка прийме чемпіонат світу з біатлону, тому країні хочеться мати конкурентоспроможну збірну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Словаччини триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анастасія Кузьміна несподівано завершила виступи.

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