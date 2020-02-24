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24 лютого • оновлено в 22:10
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Облава на збірну Росії з біатлону на ЧС: IBU зробив офіційну заяву

1.2т
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Міжнародний союз біатлоністів (IBU) спростував інформацію про те, що виступив ініціатором проведення обшуків в готелі, де під час чемпіонату світу проживали спортсмени з РФ.

Зокрема, в організації зазначили, що взагалі не володіли інформацією про дії правоохоронних органів.

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збірна Росії з біатлону

збірна Росії з біатлону

Чемпіонат

"Союз не подавав скарг і не вимагав жодних дій з боку правоохоронних органів ні щодо Олександра Логінова, ні Олександра Касперовича, ні когось ще. Ми не були заздалегідь проінформовані про заходи, вжиті італійською поліцією 22 лютого 2020 року. Поліцейські дії в Італії під час чемпіонату світу не були ініційовані IBU", – йдеться в заяві Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • О 6 ранку 22 лютого в номерах Олександра Логінова, Євгенія Гаранічева і тренера Олександра Касперовича були проведені обшуки.

  • У біатлоністів були вилучені телефони, ноутбуки та інші особисті речі.

  • Касперович порушив правила IBU, отримавши допуск до однієї з гонок за українською акредитацією.

  • Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак пояснив, як "проходка" могла опинитися у російського тренера.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Тег
збірна Росії з біатлону
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