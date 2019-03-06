Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу

Біатлоністка збірної Росії Маргарита Васильєва визнана винною в пропуску трьох допінг-тестів і не виступить на чемпіонаті світу в Швеції.
Незалежне агентство антидопінгового тестування (ITA), яке займалося розглядом справи росіянки, не прийняло пояснень спортсменки про випадковий пропуск третього допінг-тесту.
Маргарита Васильєва
sports.ru
"Рішення щодо Васильєвої прийшло, їй зарахований третій прапорець. На чемпіонат світу вона не приїде. До 14 березня може подати апеляцію", – цитує ТАСС своє джерело в ITA.
Тільки після розгляду апеляції справу Васильєвої передадуть у Міжнародний союз біатлоністів (IBU), який прийме рішення про покарання для спортсменки.
Нагадаємо, що Васильєва в своїй пояснювальній зазначила, що просто "забула" про візити допінг-офіцерів.
У коментарях такий вчинок спортсменки назвали нехлюйством. Російські вболівальники обурені, що Маргарита підставила свою збірну на чемпіонаті світу з біатлону.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росія зганьбилася, позбавивши кращого біатлоніста країни участі на чемпіонаті Європи.
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