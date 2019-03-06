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Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу

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Біатлоністка збірної Росії Маргарита Васильєва визнана винною в пропуску трьох допінг-тестів і не виступить на чемпіонаті світу в Швеції.

Незалежне агентство антидопінгового тестування (ITA), яке займалося розглядом справи росіянки, не прийняло пояснень спортсменки про випадковий пропуск третього допінг-тесту.

Маргарита Васильєва

Маргарита Васильєва

sports.ru

"Рішення щодо Васильєвої прийшло, їй зарахований третій прапорець. На чемпіонат світу вона не приїде. До 14 березня може подати апеляцію", – цитує ТАСС своє джерело в ITA.

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Тільки після розгляду апеляції справу Васильєвої передадуть у Міжнародний союз біатлоністів (IBU), який прийме рішення про покарання для спортсменки.

Нагадаємо, що Васильєва в своїй пояснювальній зазначила, що просто "забула" про візити допінг-офіцерів.

У коментарях такий вчинок спортсменки назвали нехлюйством. Російські вболівальники обурені, що Маргарита підставила свою збірну на чемпіонаті світу з біатлону.

Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу
Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу
Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу
Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу
Нехлюйство біатлоністки підставило збірну Росії на чемпіонаті світу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росія зганьбилася, позбавивши кращого біатлоніста країни участі на чемпіонаті Європи.

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збірна Росії з біатлону
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