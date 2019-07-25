Не збірна України: Джима прийняла радикальне рішення перед початком сезону

Українська біатлоністка Юлія Джима провела перший тренувальний збір в австрійському Обертілласі разом зі збірною Словенії, яку тренує екс-наставник збірної України Урош Велепець.

Відзначимо, що після практично провального минулого сезону українка заявляла, що їй потрібно розібратися зі своїм здоров'ям, все проаналізувати, після чого вона прийме рішення про подальше продовження кар'єри. У підсумку українка Джима висловила бажання тренуватися під керівництвом словенця Велепця, який очолював українську команду попередні три роки.

Юлія Джима biathlon.com.ua

"Джима вже провела перший збір із словенською командою під керівництвом Уроша Велепця. Їй організували підготовку, все узгодили. Вона у нас з'явиться безпосередньо на чемпіонаті України у вересні. Там ми якраз будемо приймати рішення щодо формування збірної на етапи Кубка світу", - розповів старший тренер збірної України Валерій Лесников, повідомляє Xsport.

Слід зазначити, що жіноча збірна України під час відсутності Джими завершила тренувальний збір в Естонії.

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