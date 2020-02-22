"Не можу зрозуміти": Санітра неприємно здивувався після естафети чемпіонату світу з біатлону

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступ чоловічої команди в естафеті чемпіонату світу в Антхольці.

Юрай Санітра biathlon.com.ua

"Я ніяк не можу бути задоволений сьогоднішньою естафетою у виконанні команди. Прима показав, що ми можемо боротися навіть з фаворитами як на стрільбі, так і на трасі. Якщо мати чотирьох "Прим", то можна сміливо боротися за п'єдестал... Щодо Сергія Семенова, то не можу зрозуміти – ногами все було добре, але його промахи на "стійці" зовсім незрозумілі мені. Він не промахується так на тренуваннях... Я дуже здивований, що він не впорався зі стрільбою стоячи. Хоча він поки і сам не розуміє, що там трапилося", - заявив фахівець в ексклюзивному коментарі Олександру Гливинському.

Після невдачі Семенова українці втратили контакт з групою лідерів, заробивши дуже великий розрив, і Ткаленко потім стартував без контакту.

"У нього теж була помилка, коли не зміг закрити одну мішень чотирма патронами... Руслан вже досить досвідчений спортсмен, і в його віці і з його досвідом я чекаю від нього більшого. Тут знову показує ситуація, що не можна робити висновки тільки після перемог на Кубку IBU. І спортсмени самі повинні розуміти, що навіть якщо ти виграєш на Кубку IBU, то до рівня КС або ЧС ще дуже далеко... " - зазначив Санітра.

Підводячи підсумок естафеті, словак зазначив, що дуже важливо, щоб в команді була конкуренція.

"Щоб було мінімум два спортсмена на кожне місце, якi готові пробігти кожен коло на 100 відсотків, і треба постійно тримати високий рівень своєї підготовки. Я впевнений, що в майбутньому наша молодь може вийти на той рівень, щоб вся збірна гідно продовжувала естафету", - розповів тренер.

Санітра зізнався, що можливо тут є і його помилка як тренера.

"Треба було після грудня дати трохи відпочинку Антону Дудченку, який в цьому сезоні провів дуже багато стартів. Також і з Цимбалом – було б краще, якби ще в грудні він потрапив на Кубок світу і отримав трохи більше досвіду. Зараз же ми не могли ризикувати, випускаючи Цимбала на естафету, а у Дудченка фізичний криза, з якого не може вийти. Тому склалося, як склалося... І в першу чергу тут не проблема самого складу, а нашої стрільби – на штрафних колах результат не зробиш", - підсумував Санітра .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, яка була представлена Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Русланом Ткаленком і Дмитром Підручний зайняла 12-е місце в естафеті.

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