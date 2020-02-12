Навіть Йоганнес Бо: головний тренер збірної розповів, як Підручний змінив ставлення до України

Вперше в історії чоловіча збірна України з біатлону вирушає на чемпіонат світу з чинним чемпіоном у складі – Дмитром Підручним, який виграв гонку переслідування на минулому ЧС.

Тепер, на майбутньому ЧС в італійській Антгольц-Антерсельві, високе звання і титул належить підтверджувати не тільки Підручному, а й усій команді.

"Зараз збірна України їде на чемпіонат у зовсім іншому статусі, ніж торік. На нас дивляться з очікуванням захисту минулорічного титулу Підручного, тому всі готуються так, щоб відповідати очікуванням", – розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL головний тренер чоловічої "націоналки" Юрай Санітра.

"У спорті давно відомо, що здобути й захистити титул – це велика різниця, і що друге складніше, ніж перше. Коли ти виходиш в ролі невідомого спортсмена з надією на перемогу – це зовсім не те, що вже мати медаль і відстоювати її перед іншими. Але сам Дмитро за цей рік вже звик, що його сприймають як спортсмена найвищого рівня світового біатлону. І він дуже добре справляється з таким статусом", – сказав Санітра.

Також головний тренер збірної погодився, що зараз навіть топові біатлоністи, зокрема лідер поточного сезону Йоганнес Бо, інакше сприймають Підручного і вважають його претендентом на найвищі місця.

"Напевно, навіть Йоганнес Бо тепер дивиться на Дмитра інакше. Я вже кілька разів чув, як Підручному на трасі під час гонки кричать час лідерів, щоб він знав, хто як біжить саме з претендентів на перші місця", – повідав тренер.

Чемпіонат світу в Антгольці стартує 13 лютого змішаною естафетою та триватиме до 23-го числа. У цьому сезоні Україна виступить в Італії з чинним чемпіоном світу в складі – Дмитром Підручним, який на минулому ЧС взяв "золото" в пасьюті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в збірній України пішли на нові зміни в організації перебування команди на ЧС в Антгольці.

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