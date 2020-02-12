Головна Новини
12 лютого • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Навіть Йоганнес Бо: головний тренер збірної розповів, як Підручний змінив ставлення до України

Навіть Йоганнес Бо: головний тренер збірної розповів, як Підручний змінив ставлення до України
Золота медаль чемпіонату світу вплинула на сприйняття всієї збірної України з біатлону
1.3т Читати матеріал російською

Вперше в історії чоловіча збірна України з біатлону вирушає на чемпіонат світу з чинним чемпіоном у складі – Дмитром Підручним, який виграв гонку переслідування на минулому ЧС.

Тепер, на майбутньому ЧС в італійській Антгольц-Антерсельві, високе звання і титул належить підтверджувати не тільки Підручному, а й усій команді.

Новини
Тепер боротися за топ-10 в Україні може не лише Підручний – головний тренер збірної України

"Зараз збірна України їде на чемпіонат у зовсім іншому статусі, ніж торік. На нас дивляться з очікуванням захисту минулорічного титулу Підручного, тому всі готуються так, щоб відповідати очікуванням", – розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL головний тренер чоловічої "націоналки" Юрай Санітра.

"У спорті давно відомо, що здобути й захистити титул – це велика різниця, і що друге складніше, ніж перше. Коли ти виходиш в ролі невідомого спортсмена з надією на перемогу – це зовсім не те, що вже мати медаль і відстоювати її перед іншими. Але сам Дмитро за цей рік вже звик, що його сприймають як спортсмена найвищого рівня світового біатлону. І він дуже добре справляється з таким статусом", – сказав Санітра.

Новини
Підручний здійснив справжній подвиг в мас-старті Кубка світу з біатлону

Також головний тренер збірної погодився, що зараз навіть топові біатлоністи, зокрема лідер поточного сезону Йоганнес Бо, інакше сприймають Підручного і вважають його претендентом на найвищі місця.

"Напевно, навіть Йоганнес Бо тепер дивиться на Дмитра інакше. Я вже кілька разів чув, як Підручному на трасі під час гонки кричать час лідерів, щоб він знав, хто як біжить саме з претендентів на перші місця", – повідав тренер.

Чемпіонат світу в Антгольці стартує 13 лютого змішаною естафетою та триватиме до 23-го числа. У цьому сезоні Україна виступить в Італії з чинним чемпіоном світу в складі – Дмитром Підручним, який на минулому ЧС взяв "золото" в пасьюті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в збірній України пішли на нові зміни в організації перебування команди на ЧС в Антгольці.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Біатлон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону чемпіонат світу з біатлону
Особи
Дмитро Підручний Юрай Санітра Йоханнес Бе
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Реал Сосьедад
VS
Мирандес
Инд. тотал Реала Сосьедад больше 2.5
2.55 Сделать ставку
Милан
VS
Ювентус
Победа Ювентуса с форой (0)
1.54 Сделать ставку
Эпиналь
VS
Сент-Этьен
Победа Сент-Этьена с форой (-1)
1.67 Сделать ставку
Антверпен
VS
Генк
Тотал больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Антальяспор
Тотал меньше 3
1.72 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку