Найкраща біатлоністка України сенсаційно вирішила завершити кар'єру

Лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима заявила про завершення кар'єри.

"Швидше за все, це був останній для мене сезон. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі. В кінці сезону форми як такої не було. Після хвороби важко за тиждень набрати форму, це взагалі нереально. Я бігала на такому ж рівні, як і на початку сезону. Звичайно, мені шкода, що в цьому році вийти на пік форми у мене так і не вийшло. Я так і не відчула цієї легкості" , - цитує 27-річну киянку xsport .

Юлія Джима xsport

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За словами спортсменки головна причина такого виступу - хвороба, яка надовго затягнулася.

"Вона взагалі несподівано прийшла, та й не вчасно. Найголовніший старт сезону для мене був провальним, тому що на той час я не змогла знайти потрібні кондиції", - сказала Джима.

Нагадаємо, що на Кубку світу з біатлону сезону 2017/2018 Джима виграла три медалі: "бронзу" в індивідуальній гонці в Естерсунді і в спринті в Холменколлені, а також "срібло" в естафеті в Хохфільцені.

Після 8 етапів Джима замикає десятку в загальному заліку Кубка світу.