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На Кубку світу з біатлону завершилася жіноча естафета: результат України

12.5тЧитати новину російською

У норвезькому Холменколлені жіночою естафетою продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України в складі Анастасії Меркушіно, Віти і Валі Семеренок, а також Юлії Джими посіла восьме місце.

Наші біатлоністки впевнено почали гонку. Анастасія Меркушина допустила лише один промах і впевнено трималася в десятці, але серйозно "провіснув" на останньому колі перед передачею естафети, відправила Віту Семеренку в бій 11-й, з відставанням в 39 секунд.

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32-річна сумчанка свій етап провалила, закривши 10 мішеней 15 пострілами, витративши на все цілу хвилину і збільшивши розрив з першим місцем до 1:40.4.

Валентина Семеренко за рахунок впевненої стрільби підтягла нашу команду на 6-у позицію.

Юлія Джима дива зробити не змогла і зробила два промахи в ключовий момент на стійці, в результаті програвши Польщі боротьбу за 7-й рядок.

Програма етапу продовжиться чоловічою естафетою. Початок 18 березня в 15:45.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Джима завоювала "срібло" в спринті.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Анастасія МеркушинаВіта СемеренкоВаля СемеренкоЮлія Джима
Місце
НорвегіяХолменколлен
Об'єкт
Збірна України з біатлону
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