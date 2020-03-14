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14 березня • оновлено в 13:53
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"Мучаюсь кожен старт:" Підгрушна зробила визнання про кар'єру

3.1т
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Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна зізналася, що на фініш Кубка світу їй не вистачає сил.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

biathlon.com.ua

"Бігти ще гонки не готова абсолютно. Зараз вже чітко позначається те, що у мене влітку не було тієї підготовки, яка повинна була бути, і ось швидкісної витривалості під кінець сезону мені не вистачає. Я вже мучуся кожен старт, розумію, що не зможу допомогти команді", – цитує Підгрушну biathlon.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена невдало виступила в спринтерській гонці 8-го етапу Кубка світу з біатлону, яка завершилася напередодні.

Нагадаємо, що цей етап завершиться достроково гонками переслідування. IBU прийняла рішення скасувати естафети.

12 березня через пандемії коронавiрусу влади Осло прийняли рішення скасувати заключний, 9-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен був пройти в Холменколлені з 20 по 22 березня.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Олена Підгрушна
Тег
Збірна України з біатлону
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