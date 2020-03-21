Москвичі вкрали килимки та гвинтівки у збірної Росії з біатлону

Федерація біатлону Москви заявила в поліцію про крадіжку гвинтівок і килимків для стрільби, повідомляє Telegram-канал "Мутко проти".

Глава федерації Сергій Рожков розповів, що невідомий в столиці Росії проник в приміщення, де зберігалося обладнання, і виніс звідти 10 гвинтівок і 22 килимка для стрільби. Інцидент стався в період з 9 по 11 березня. В організації оцінили збиток в 400 тисяч рублів ($ 5000).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська біатлоністка Катерина Аввакумова розповіла про конфлікт з колишнім головним тренером збірної України Андрієм Прокуніним, під керівництвом якого раніше виступала за збірну Кореї.

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