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21 березня • оновлено в 11:13
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Москвичі вкрали килимки та гвинтівки у збірної Росії з біатлону

2.8т
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Федерація біатлону Москви заявила в поліцію про крадіжку гвинтівок і килимків для стрільби, повідомляє Telegram-канал "Мутко проти".

Глава федерації Сергій Рожков розповів, що невідомий в столиці Росії проник в приміщення, де зберігалося обладнання, і виніс звідти 10 гвинтівок і 22 килимка для стрільби. Інцидент стався в період з 9 по 11 березня. В організації оцінили збиток в 400 тисяч рублів ($ 5000).

Москвичі вкрали килимки та гвинтівки у збірної Росії з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська біатлоністка Катерина Аввакумова розповіла про конфлікт з колишнім головним тренером збірної України Андрієм Прокуніним, під керівництвом якого раніше виступала за збірну Кореї.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія Москва
Тег
збірна Росії з біатлону
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Винтовки какие-то дишманские.
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Ку Алексей
Ку Алексей
почему москвичи? это каклушка неумная украла
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