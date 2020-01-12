Мас-старт Кубка світу з біатлону завершився драматично: де Україна

На 4-му етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі завершилася гонка з масовим стартом серед жінок. Єдина представниця України Олена Підгрушна зайняла 18-е місце.
Сама гонка пройшла в складних погодних умовах iз сильним вітром і ознаменувалася драматичною розв'язкою на останніх колах.
Перед 4-м вогневим рубежем білоруська біатлоністка Ірина Кривко не зробила жодного промаху і мала чудові шанси на "золото", але потім 4 неточні постріли позбавили її медалі.
Перемогу вперше за рік здобула знаменита фінка Кайса Маккарайнен.
Підгрушна не змогла налагодити свою стрілянину, промазавши 6 разів, що відкинуло її до межі двадцятки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У спринтерській гонці 9 січня українки виступили провально. Підгрушна зайняла лише 36-е місце.
В естафеті жіноча збірна України також залишилася без медалей, фінішувавши в топ-6.
Відзначимо, що чоловіча естафета завершилася перемогою Норвегії. Збірна України замкнула першу десятку.
"UA: Перший" зганьбився з показом гонки, пішовши на рекламу під час ключової стрільби нашого спортсмена.
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