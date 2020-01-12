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12 січня • оновлено в 15:49
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Мас-старт Кубка світу з біатлону завершився драматично: де Україна

Мас-старт Кубка світу з біатлону завершився драматично: де Україна
Наша співвітчизниця не змогла похвалитися точною стрільбою
3.7т Читати матеріал російською

На 4-му етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі завершилася гонка з масовим стартом серед жінок. Єдина представниця України Олена Підгрушна зайняла 18-е місце.

Сама гонка пройшла в складних погодних умовах iз сильним вітром і ознаменувалася драматичною розв'язкою на останніх колах.

Перед 4-м вогневим рубежем білоруська біатлоністка Ірина Кривко не зробила жодного промаху і мала чудові шанси на "золото", але потім 4 неточні постріли позбавили її медалі.

Перемогу вперше за рік здобула знаменита фінка Кайса Маккарайнен.

Підгрушна не змогла налагодити свою стрілянину, промазавши 6 разів, що відкинуло її до межі двадцятки.

Мас-старт Кубка світу з біатлону завершився драматично: де Україна

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Німеччина Оберхоф
Тег
Збірна України з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"где Украина" - как всегда там.
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