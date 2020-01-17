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17 січня • оновлено в 13:12
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої естафети

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Естафета - поки єдина фішка українок в цьому сезоні Кубка світу, коли наші біатлоністки реально боряться за медалі. І ще один такий шанс випаде сьогодні, на трасі в Рупольдінгу.

Збірна України в цьому сезоні вже брала 4-е і 6-е місця на естафетах в Хохфільцені та Оберхофі, і зараз в стані таки вибороти одну з медалей. До слова, цього разу в Рупольдінгу Україну представлятиме та сама четвірка, яка взяла легендарне "золото" на Олімпійський іграх 2014-го в Сочі.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

Українську команду в даному випадку представлять сестри Валя та Віта Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Першою на трасу вийде Вікторія Семеренко, потім - Джима, на третьому етапі - Валентина, а завершить гонку Підгрушна. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої естафети, яка почнеться о 15:30 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Рупольдинг (Німеччина). Chiemgau-Arena

15:30. Естафета (4х6 км). Жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонки Кубка світу в прямому ефірі по ТБ показує телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості - цифрова платформа "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Юлія Джима Віта Семеренко Олена Підгрушна Валя Семеренко
Місце
Німеччина Рупольдинг
Тег
Збірна України з біатлону
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