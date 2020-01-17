Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої естафети

Естафета - поки єдина фішка українок в цьому сезоні Кубка світу, коли наші біатлоністки реально боряться за медалі. І ще один такий шанс випаде сьогодні, на трасі в Рупольдінгу.

Збірна України в цьому сезоні вже брала 4-е і 6-е місця на естафетах в Хохфільцені та Оберхофі, і зараз в стані таки вибороти одну з медалей. До слова, цього разу в Рупольдінгу Україну представлятиме та сама четвірка, яка взяла легендарне "золото" на Олімпійський іграх 2014-го в Сочі.

Олена Підгрушна

Українську команду в даному випадку представлять сестри Валя та Віта Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Першою на трасу вийде Вікторія Семеренко, потім - Джима, на третьому етапі - Валентина, а завершить гонку Підгрушна. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої естафети, яка почнеться о 15:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Рупольдинг (Німеччина). Chiemgau-Arena

15:30. Естафета (4х6 км). Жінки

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонки Кубка світу в прямому ефірі по ТБ показує телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості - цифрова платформа "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!