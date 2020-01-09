Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

Великий біатлон повертається після новорічної перерви, і тепер Кубок світу продовжиться етапом у німецькому Обергофі, відкриваючись жіночим спринтом 9 січня.

Жінкам випало першим стартувати у 2020-му, виходячи на старт 7,5 км спринту. І градус боротьби лише підвищуватиметься – італійка Доротея Вірер як і раніше на вершині, захищає звання "найкращої біатлоністки планети" минулого сезону, але норвежки Тіріл Екгоф та Інгрід-Ландмарк Тандреволд вже наступають на п'яти (Екгоф відстає всього на 17 очок). Враховуючи неідеальні індивідуальні виступи Вірер у цьому сезоні, нас може чекати чумна розв'язка за Великий кришталевий глобус.

Доротея Вірер

Серед українок у загальному рейтингу Кубка світу найкращою поки йде Олена Підгрушна, яка сьогодні побіжить спринт у свій 33-й день народження. Крім Олени (51-й стартовий номер) у спринті від України візьмуть участь також Юлія Джима (6), Анастасія Меркушина (90) та сестри Валя (41) і Віта (57) Семеренки.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого спринту, який розпочнеться о 15:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Обергоф (Німеччина). DKB-Ski-Arena

15:30. Спринт (7,5 км). Жінки

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Перегони ще не почалися

1 ЧАС ДО ГОНКИ. Оберхоф завжди в повній готовності прийняти будь-який етап Кубка світу (не дарма етапи в Оберхофі називаються "золотою класикою" біатлону), але в цьому році німецька траса зустрічає гостей вельми похмуро. Якщо туман посилиться, то цілком ймовірно, що гонку перенесуть через слабку видимості

Oberhof - tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Chyba jedyny ośrodek w kalendarzu PŚ, w którym pogoda co roku ta sama. #OBE20 pic.twitter.com/MgCGPw0A4T — Sebastian Krystek (@seba_krystek) January 9, 2020

ДЕ ДИВИТИСЯ

В Україні на ТБ всі перегони Кубка світу в прямому ефірі показує телеканал "UA:Перший", а також у HD-якості за біатлонними баталіями є можливість спостерігати на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього, перегони КС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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