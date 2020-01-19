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19 січня • оновлено в 13:54
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування

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Гонкою переслідуванням біатлоністи закривають 5-й етап Кубка світу, який завершується сьогодні в Рупольдінгу.

Українські вболівальники з пожвавленим інтересом чекають майбутній пасьют – крім Дмитра Підручного, який в гонках переслідуваннях часто стартує з високих позицій, зараз з 8-го місця побіжить Артем Прима (у якого всього 27 сек. відставання від лідера). Відмінні шанси поборотися мінімум за квіткову церемонію!

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

biathlon.com.ua

Крім Прими та Підручного (10-я стартова позиція, +0,35) в гонці від України також візьмуть участь Сергій Семенов (36) і Антон Дудченко (37). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого пасьюту, яка почнеться о 15:30 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Рупольдинг (Німеччина). Chiemgau-Arena

15:30. Пасьют (12,5 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонки Кубка світу в прямому ефірі по ТБ показує телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості - цифрова платформа "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Сергій Семенов Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Німеччина Рупольдинг
Тег
Збірна України з біатлону
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