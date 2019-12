Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої естафети

Сезон вже остаточно стартував, розтягнувши перший етап Кубка світу на два тижні. Але вже в цей вікенд етап завершиться, а однією з останніх гонок буде чоловіча естафета 7 грудня.

Якщо жіноча збірна України вже може записати Естерсунд собі в актив, завдяки сріблу Юлії Джими в спринті, то для чоловіків естафета – останній шанс показати себе в стартовому етапі. Поки ж кращий показник у чоловічої команди – 20-е місце Дмитра Підручного в індивідуальній гонці.

В естафеті 4х7,5 км Україна буде представлена такою четвіркою – Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Артем Прима та Руслан Ткаленко.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічої естафети, яка розпочнеться о 18:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Естерсунд (Швеція). Національна біатлонна арена

18:30. Естафета (4х7,5 км). Чоловіки

18:43. І Тищенко знову без промахів! Дві стрільби на 0, і Тищенко тепер 7-й на дистанції (+16,2)

18:43. Отже, друга стрілянина у нас!

18:40. На другому колі другий рубіж (4,6 км) Тищенко проходить 13-м, всього на 1,4 сек. поступаючись першій десятці

18:37. А лідирує після першої стрільби поки німець Лессер - відмінний хід і 0 промахів, а також 3-й результат за швидкістю стрільби. Поки все супер у Німеччини!

18:36. Перша стрільба, і без промахів Тищенко! Прийшов в третьому десятку на стрілянину Артем, а виходить зі стадіону тепер 5-м (+5,0)!

18:33. Отже, перший рубіж на першому колі, і Тищенко проходить його 21-м з +6,1 сек. від лідера

18:31. Естафету у збірної України почав Артем Тищенко

ГОНКА РОЗПОЧАЛАСЯ! Перша група стартувала!

2 ХВИЛИНИ ДО ГОНКИ. Перша група з чотирьох вже виходить на стартовий рубіж

5 ХВИЛИН ДО ГОНКИ. Поки українці готуються до естафети разом з іншими, свій коментар перед гонкою дав головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра. Скромні і акуратні очікування у Санітри від естафети, закликаючи не чекати дива сьогодні від нашої команди

15 ХВИЛИН ДО ГОНКИ. Якщо хтось ще проводить останню пристрілювання, то хтось вже пішов переодягатися і готуватися до старту. Нагадаємо, перші сьогодні в старт-листі - Норвегія, Росія і Німеччина. Україна ж стартує під номером 10

25 ХВИЛИН ДО ГОНКИ. Біатлоністи проводять останню розминку і підготовку до гонки на трасі в Естерсунді

After a day off, we are back to #OST19 with a men relay on schedule. It definitely will be an exciting competition, so check it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/pjEQbCfOk9

45 ХВИЛИН ДО ГОНКИ. Хто сьогодні побіжить в естафеті за свої збірні - дивимося і оцінюємо тут. Але в загальному складу гонки дуже пристойний

Plenty intriguing line ups for the first men relay of the season here in #OST19. Will @NSSF_Biathlon repeat the success of the WCH or is @FedFranceSki the favourite after the historic individual of a few days ago? pic.twitter.com/b68gQfJSfq